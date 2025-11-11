新聞女王2｜高海寧與佘詩曼劇中較量　長Keep強氣場：其實好辛苦

高海寧（高Ling）在無綫台慶劇《新聞女王2》中與佘詩曼的對手戲，成為劇集一大看點，劇中佘詩曼飾演新聞部「Man姐」文慧心，氣場強大、手段凌厲，是新聞部的權力核心；而高海寧則飾演「Cathy」許詩晴，角色定位為野心勃勃、敢於挑戰權威的年輕主播。

高海寧和佘詩曼等出席劇集《新聞女王2》宣傳活動。（葉志明攝）

劇情圍繞新聞部的權力鬥爭展開，兩位主角在辦公室政治、新聞公信力等議題上針鋒相對，上演了一場現代版的「宮鬥」大戲，兩位實力派演員在劇中展現了精彩的演技較量，也讓觀眾見證了新一代與資深演員之間的火花碰撞。

佘詩曼飾演新聞部「Man姐」文慧心，氣場強大。（葉志明攝）

高海寧在《新聞女王2》中與佘詩曼的對手戲，成為劇集一大看點。（葉志明攝）

高海寧昨日（10/11）現身中環出席《新聞女王2》記者會，接受《香港01》訪問時表示：「今次我嘅角色轉咗喺政府部門做嘢，成個氣場係唔同晒，好多人都話高Ling好唔同。因為之前係要求人俾資源我，而家我就揸住資源，我鍾意俾邊個就俾邊個，成個人都係唔同啲㗎，連睇人嘅角度都好唔同，變咗好多場同Man姐談判嘅時候，我係同佢咁高咁大。雖然拍嘅時候心裡係有啲慌，但就要撐住個氣勢，對我嚟講係一個幾好嘅挑戰。」被問到會否太過入戲，收工依然長Keep氣勢？高海寧表示：「咁又唔會，其實要做嗰個氣場係好辛苦㗎，成日要保持住嗰啖氣係好辛苦，平時我就會做返自己。」