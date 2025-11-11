海俊傑發文交代太太病況　親解急需百萬醫療費及上廣州求醫原因

海俊傑日前拍片聲淚俱下求助，表示需籌款70萬元為他太太莫家慈換肝，並強調自己不是騙子，隨即惹來各界的關注。今日凌晨，海俊傑在社交網發文交代有關事件，以及更新他太太的情況，全文內容如下：

海俊傑日前在社交媒體上傳了一段令人心碎的自拍求助影片，緊急為他患上「急性肝硬化」的太太莫家慈（Effie），籌集70萬的手術費用，懇求大眾伸出援手。（影片截圖）

「各位 我係藝人 海俊傑，首先好感謝大家對我同家人嘅關心，我太太因為身體狀況，早前被緊急送入瑪麗醫院，被確診為急性肝衰竭，經過同醫生嘅了解，佢個情況並唔樂觀 … 而我們一家一直住在內地，同屋企人商量後決定轉到廣州中山大學醫院附屬第一院醫治

廣州院方亦以專業嘅方法處理及各方檢查治療，由於太太嘅情況比較嚴重，就响佢留院入住後大概五天左右，病況出現好多未能預料嘅變化，需要轉到ICU作出緊急治療。

由於可能有機會配對，我亦都需要了解手術建議及醫療費用。醫院嘅收費透明度高，醫生認為太太的病情嚴重，醫院方面估算手術費50萬，但除手術費外其實亦都會繼續衍生不同嘅醫療項目費用，經初部計算前後至少要過佰萬。由於我哋一家原有儲備已在耗損情況下，難以承擔持續增生嘅醫療費用，所以响心情好徬徨不安嘅情況下，好抱歉拍咗條片令到大家擔心。

片段出街之後有好大嘅迴響，收到好多人嘅支持同關心。特別感激公司 天盟娛樂培哥，演藝人協會，會長古天樂先生，曾志偉先生，以及好多圈內外好友的幫忙，感激不盡。

太太嘅狀況每日需要同醫護團隊緊密去協調同部署，所以呢段時間確實需要同屋企人守候及陪伴太太，恕我未能逐一回覆大家，希望見諒。

以上係到目前為止嘅大概狀況，相信可以釐清一啲誤解。响度再次感謝各位對呢件事嘅關注，多謝幫助過我哋嘅人，希望大家可以繼續為我太太禱告，所有人都要身體健康。」他還貼出了他手拖住太太手的照片，為太太集氣祈禱。

海俊傑拖住他太太的手。(ig圖片)