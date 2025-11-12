前TVB神顏小生泰國被捕獲凸腩撳電話　網民激讚：胖了還是帥

現年47歲的（Sammul）曾是TVB力捧的「奧運六星」之一，與林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明及黎諾懿齊名，憑藉俊朗外型成為一線小生。然而，在約滿TVB後，陳鍵鋒選擇不再續約，轉戰內地發展，可惜近年因受腦血管遺傳病影響而淡出娛樂圈。

陳鍵鋒曾備受TVB力捧 。（影片截圖）

陳鍵鋒顏值出眾。（視覺中國）

陳家鋒因受腦血管遺傳病影響而淡出娛樂圈。（視覺中國）

陳鍵鋒曾一度轉行做潛水教練。（IG@sammul.chankinfung）

除了演藝工作外，陳鍵鋒還擁有多項技能，包括：幼兒護理、獨木舟、聾人手語、潛水牌等幾十個技能等級證書，近年醉心廚藝的他，還在曼谷讀巴黎藍帶廚藝學校學廚，並以第一名的成績畢業，可謂多才多藝。近日有網民在泰國地鐵野生捕獲陳鍵鋒，其悠然自得的模樣，以及最新狀態隨即引起網民熱議。

陳鍵鋒去年到泰國曼谷學廚藝。（IG@lecordonbleudusit）

從網民分享到社交平台的照片可見，陳鍵鋒放下昔日藝人光環，一頭搶眼金髮，身穿灰色T恤及藍色短褲，再孭着一個背囊，打扮十分隨性。挺着肚腩的他一邊搭地鐵一邊低頭在撳電話，顯得悠然自得。

近日有網民在泰國地鐵野生捕獲陳鍵鋒。（小紅書）

陳鍵鋒一邊搭地鐵一邊低頭在撳電話。（小紅書）

雖然陳鍵鋒整個人發福不少，已非當年顏值巔峰期的斯文男神，但相比之前被指樣貌浮腫，今次看上去狀態不俗，精神飽滿結實，顏值更獲得網民肯定：「胖了還是帥哥」、「胖了也是個帥胖子，不得不服啊」、「還是很帥的，没有油膩大叔的感覺」、「胖了但是顏值還是很高」、「五官真優秀」、「顏值還是在線」。許多人更感嘆他當年顏值不輸林峯，如今不再拍劇，實在非常可惜。

網民指陳鍵鋒顏值不輸林峯。（視覺中國）