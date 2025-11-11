盧海鵬開個唱冇rundown　曾被相士批過唔到79歲：唔知佢死咗未

香港一代笑匠盧海鵬演而優則唱，多年以來深受觀眾喜愛，而現年83歲他即將在明年1月份舉行《「鳴金收咪」演·唱會》，而今（11日）他就現身記招宣傳活動，精神相當不俗，訪問時對答如流，令傳媒朋友笑個不停。

盧海鵬精神奕奕現身記招活動。（葉志明 攝）

演唱會沒有rundown自由發揮

提到這個演唱會名為「鳴金收咪」，問到是不是最後一次開演唱會，他就二話不說：「點話得埋，唱咗唔死咪又再嚟，有乜所謂啫。（呢個演唱會係咪真係冇rundown，想點樣就點樣？）係就話冇rundown，自己有組織吓嘅。（係咪會跳舞呢？）都話會囉，樣樣都會囉！（有冇話最想邊個朋友嚟做嘉賓？）個個都想，有邊個唔想呀！」（會唔會喺演唱會上扮演自己經典角色？）我呢個係演唱會喎，主要係聽我唱，唱返經典嘅歌就會。」表明《幾許瘋語》（翻唱羅文《幾許風雨》）一定會唱，但《掃墓》就不會唱：「大吉利是，我唔唱。」

盧海鵬表示日日都有跑步鍛鍊身體。（葉志明 攝）

被相士批過不了79歲

而在活動中，盧海鵬被爆曾被某一位相士批命，指他只有79歲命而已，當時他有一刻是覺得自己過不了79歲的，因為走路時雙腳沒有力氣，幸得周潤發每日接送他跑步鍛鍊，更向他暖心鼓勵：「阿鵬，我帶你跑過79歲。」一跑就跑到現在，他當場表示：「而家佢（相士）唔知死咗未？」。現時他亦風雨不改，日日都有去跑步，但已經沒有跟周潤發一起跑步了：「而家得我一個人跑，佢哋嗰班跑步都散晒，冇我咁堅持，（跑開邊度？）我喺屋企跑㗎咋，（屋企有跑步機？）屋企街道跑。（跑幾耐？）唔使好耐，總之跑到咁上下就算，總之就日日堅持跑，乜嘢病都會好返晒，而家我就糖尿病都冇。」透露早前複診時，醫生告知檢驗結果完全正常。

盧海鵬曾被相士批過不了79歲。（葉志明 攝）

受到糖尿病困擾導致右眼青光眼失明

而因為長年受到糖尿病困擾，並引發多種併發症，導致其右眼青光眼，最後就醫時醫生就告知「冇得醫」，現時靠另一隻眼看東西，但仍需靠滴眼藥水以維持眼睛健康：「一光得滯就唔會矇，一黑就更加睇唔到，搞到我平時行路都唔敢行得快 。」續問到因眼睛健康問題，屆時演唱會是不是大部分時間坐下來唱歌時，他就強調：「大部份都係企喺度，唔會坐喺度，坐喺度我就收工。（有冇話揀咗咩靚衫？）使乜揀，到時嗰個階段唱咩歌我就換咩衫㗎啦！（點樣保護把聲？）你就唔好問我咁多嘢。」對答如流，令現場笑聲不斷。

盧海鵬演唱會沒有rundown。（葉志明 攝）

不捨藝訓班「師兄」許紹雄

最後，提到有關許紹雄因病離世一事，盧海鵬亦坦承：「梗係心情唔好啦！（有冇諗返起以前同佢嘅開心事？）咁梗係有。」而二人曾先後報考入讀無線藝員訓練班，是師兄弟關係。