新聞女王2丨59歲女星超搶鏡 曾被迫成為「脫星」導致抑鬱

《新聞女王2》由無線與優酷聯合出品的台慶劇，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。在11月12日晚一集中，關寶慧飾演的芬姐因為媒體的失實報道被迫持刀傷人，後續又聲淚俱下地述說請求，引起了觀眾熱議。關寶慧曾為TVB及香港電視網絡女藝人，曾經因為拍三級片遭ps變全裸，一度患上抑鬱症、後來關寶慧轉戰熒幕與舞台劇，此次《新聞女王2》是她相隔多年再拍劇。



《新聞女王2》中關寶慧（英語：Emily Kwan Po Wai）飾演的芬姐情緒激動，持刀傷人。（劇照）

關寶慧重返拍劇掀熱議

關寶慧畢業於聖保祿中學，之後入讀香港演藝學院戲劇系，畢業後於電影中飾演不少跑龍套及配角。1990年，關寶慧因在畢業作品——歌舞劇《油脂》中表現出色，得到了「無線」的賞識，後來加入無線電視並在《男盜女差》中飾演要角張莉莉開始為人熟識。

關寶慧在《射鵰英雄傳》中擔演第二女主角穆念慈。（影片截圖）

1994年關寶慧在《射鵰英雄傳》中擔演第二女主角穆念慈，不少人認為她不能演好既漂亮又温柔的穆念慈，但結果關寶慧卻將金庸筆下柔情似水、外冷內熱的穆念慈刻畫得形神畢肖，在演技方面得到了普遍好評。

此次《新聞女王2》是關寶慧相隔多年再拍劇，她飾演的芬姐因無良代表的欺騙與媒體的失實報道，情緒激暴走最終遲到少人，劫持人質要求討回公道。劇中關寶慧聲淚俱下地述說自己的請求，她的真情表演也引起了網民的關注。

關寶慧劇中的真情表演也引起了網民的關注。（劇照）

關寶慧從經典「穆念慈」到誤陷三級片風波

90年代尾，港產三級片已是「尾水」，關寶慧卻突然演起了情色電影，當中在朱偉光執導的《男人胸女人Home》中擔當起女主角，全裸上陣與鄭浩南演大膽情慾場面，雖然票房不到200萬，電影口碑亦不佳，但關寶慧一脱就引起不少迴響。

後續關寶慧受訪時透露，當年是受騙而成為脱星，事源拍攝宣傳海報時，關寶慧全程穿上泳衣，可是成品卻變成她一絲不掛僅以手掩胸，加上是三級片的關係，觀眾以為她想一脱成名，慘遭標籤成三級片女星足足20年，為此患上抑鬱症。

關寶慧透露她本來穿上泳衣拍攝這張電影海報，但後來遭PS成全裸。（網上圖片）

關寶慧患上躁鬱症後，常常靠打牌舒緩情緒。她表示拍爛片不開心，於是去打牌，輸了，更加不開心 ，一個循環，愈來愈低谷。躁鬱症最嚴重時，關寶慧常常在家睡覺，最嚴重時曾長眠30小時。在患病期間身邊有很多朋友的照料，尤其是劉喬方（前名：劉玉翠），不時買東西到家探望她。關寶慧憑着朋友的支持及自己的信念，最終於2001年走出躁鬱。

關寶慧黃日華結婚緋聞

近年來關寶慧因與黃日華的合照被不少網友覺得二人非常合襯，內地網一度以「手牽手甜蜜現身，與友人談婚禮細節，親密互動羨煞旁人」、「喪妻三年終於走出陰霾」等標題形容黃日華與關寶慧。一班網民鬧爆黃日華違背當日承諾，被指虛情假意。關寶慧更曾表示，當時兩人緋聞再被炒熱，感覺黃日華有意疏遠。

關寶慧與黃日華合照（關寶慧微博照片）

對於兩人的結婚緋聞，關寶慧在緋聞報道出街後澄清二人只是吃了兩餐飯而已，希望有關報道不要嚇怕對方，自己的感情生活仍是一片空白，慨嘆女人年紀愈大就愈難找到合適的對象。而黃日華在2023年受訪時亦用10字回應：「真的該說了，假的不提罷。」

黃日華在2023年受訪時亦用10字回應：「真的該說了，假的不提罷。」（hk01拍攝）

關寶慧竟是滿洲格格

到了21世紀，關寶慧不甘由主角淪為三線演員，於是頻頻推劇，其後更絕跡電視熒幕，轉戰大銀幕。2006年，關寶慧在香港拍攝了兩部電影，分別是與曾志偉、陳小春等人合作演出的喜劇片《大丈夫2》和恐怖片《一樓一鬼》，後續關寶慧於2012年加入香港電視網絡，拍攝重頭劇《歲月樓情》。2013年9月28日，關寶慧從香港飛到杭州某醫院公開進行微整容，希望藉此重回年輕。

2019年4月10日，關寶慧憑着舞台劇《她媽的葬禮》，獲得第28屆香港舞台劇獎的最佳女主角（喜劇/鬧劇）。這是她從影28年來第一次被提名，也是第一次得獎。

2019年4月10日，關寶慧於在《第二十八屆香港舞台劇獎》頒獎禮奪得「最佳女主角」（喜劇／鬧劇）獎。（網上圖片）

關寶慧在早前的採訪中，就自曝有滿族血統，和知名藝人關之琳、周海媚皆為滿族後裔，滿清八大姓氏之一的瓜爾佳。

關寶慧有滿族血統，和知名藝人關之琳、周海媚皆為滿族後裔，滿清八大姓氏之一的瓜爾佳。（影片截圖）

2024年，關寶慧參加《直播靈接觸第二季》，在節目中表示自己主持過不少靈異節目，但這次是第一次同場講鬼故。關寶慧大爆曾在酒店遇同自己外表一樣嘅靈體，全身綠色睥住佢，講自己的經歷講到背後發涼。