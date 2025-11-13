58歲凍齡玉女再有災難性演唱片段流出　網民勸收山︰人要識退落嚟

現年58歲的周慧敏出道40年，歌影視三棲，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近年，她主力完成《地老天荒愛一場巡迴演唱會》，但其聲線狀態屢次成為網民焦點。近日，網上再有新片段流出，周慧敏的歌喉和狀態引起網民激烈討論，遭狠批「超驚嚇」，甚至有人勸她「收山」。

現年58歲的周慧敏出道40年，歌影視三棲，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。（影片截圖）

「玉子掌門人」周慧敏與倪震於2009年結婚。（視覺中國）

周慧敏多年keep住fit爆身材。（IG@vivianchowwaiman）

日前有疑似前行內人士在社交平台，分享一段周慧敏的演出片段，並寫道：「演唱會主辦單位及制作單位係唔應該唔知所舉辦的歌手狀態如何？因為一般演唱會前都有綵排，真係目的為何，既賺唔到錢，更令歌手名聲名譽嚴重損毁。」片中，周慧敏身穿紫色露肩花裙獻唱其金典情歌《留戀》。然而，其樣貌和聲線均不在狀態，外表被評「眼皮都dup晒，眼又無神，皮膚鬆弛晒」，可謂老態畢現。

近年周慧敏主力完成她的《地老天荒愛一場巡迴演唱會》。（IG@vivianchowwaiman）

多年來深受樂迷喜愛。（IG@vivianchowwaiman）

但其聲線狀態屢次成為網民焦點。（IG@vivianchowwaiman）

相比外貌，其聲線狀態更是批評的重災區，被形容為「令人耳朵流產」。大量網民留言怒批，表示完全聽不出周慧敏在唱什麼。有網民直言：「之前幾次演唱會...都唱到好似嚴重冇氣力，斷開一截截+走音。其實真係好過份囉！身為歌手藝人...都冇奶油（理由）噉嘅聲音狀態之下去交貨！仲接show ／開concert? 難為啲人成日讕好口話去聽回憶喎！自欺欺人。」

近日再有周慧敏災難性演唱片段流出。（threads截圖）

網民狠批周慧敏唱功。（threads截圖）

網民指完全聽不到周慧敏在唱什麼。（threads截圖）

有批評者認為，周慧敏多年來並非以歌喉著稱，「佢根本唔係會唱歌嘅藝人，一直係sell個樣同的男嘅夢中情人」，並質疑她「但唱到咁都重唔知醜，佢真好等錢使！」許多網民更紛紛勸退：「跪求你唔好再唱，真係好難頂！」、「年輕時都一般，老咗就咪唱啦」、「真係好老了 收山吧」、「佢根本唔夠氣，算吧啦」、「人真係要識退落嚟」、「佢唔唱，留返美好回憶比大家好啲」。

甚至有人勸周慧敏收山。（threads截圖）

疑似前行內人在社交平台分享一段周慧敏的演出片段，並寫道：「演唱會主辦單位及制作單位係唔應該唔知所舉辦的歌手狀態如何？因為一般演唱會前都有綵排，真係目的為何，既賺唔到錢，更令歌手名聲名譽嚴重損毁。」（threads截圖）

不過，亦有部分網民持平而論，認為周慧敏可能只是身體不適。有留言指出：「聽得出佢病咗有少少聲沙。」更有網民推測這可能與後遺症有關：「佢自從covid 完咗之後就係咁… 以前起碼仲聽到佢唱乜，聲帶明顯已經壞咗。」