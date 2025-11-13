佘詩曼與劇歌女王拍片罕發火？　因一舉動教訓對方：一睇就知新嚟

由三屆視后佘詩曼（阿佘）主演的TVB台慶劇《新聞女王2》，自開播以來在中、港兩地均掀起追劇潮。雖然內地平台率先播出，但無阻劇集吸引力，不少觀眾更表示「看完再看」，足證「Man姐」魅力非凡。不過在日前的宣傳活動中，向來親切無架子見稱的阿佘，竟被拍到當眾「教訓」新加入劇組、曾獻唱多首劇集歌而有「OST女王」稱號的谷婭溦，更直言對方「一睇就知妳新嚟㗎啦！」究竟所謂何事？

佘詩曼連日來馬不停蹄宣傳《新聞女王2》。（葉志明攝）

佘詩曼飾演的「Man姐」強勢歸來。(《新聞女王2》劇照)

谷婭溦在《新聞女王2》中飾演新加入的「小天」一角。（IG@viviankoomei）

「小天」是一個廣東話都說不准的SNK實習生。（《新聞女王2》劇集截圖）

原來，這並非真實衝突，只是谷婭溦特意找阿佘拍攝的互動短片，兼為劇集宣傳。影片中，谷婭溦化身劇中因廣東話不準而缺乏自信的「SNK實習記者」小天，她以半鹹淡的廣東話向佘詩曼提問：「Man姐，我想問妳......」

谷婭溦日前在劇集宣傳活動中，特意找阿佘拍攝短片。（小紅書截圖）

阿佘「指點」谷婭溦鏡頭企位。（小紅書截圖）

即刻調位。（小紅書截圖）

豈料「Man姐」佘詩曼瞬間入戲，未等對方問完，已霸氣反問：「妳係咪新入嚟㗎？」谷婭溦恭敬回答「係！」後，阿佘隨即展現「Man姐」的招牌氣場，指正道：「我係左邊面個喎！」谷婭溦聞言立即尷尬地轉換位置。阿佘接著解釋：「如果唔係（右面頭髮）遮住曬，睇唔到我。一睇就知佢係新嚟㗎啦！」完美重現Man姐劇中的威嚴。

阿佘解釋右面的話，樣子會被遮住。（小紅書截圖）

谷婭溦面對視后勁緊張。（小紅書截圖）

阿佘笑言：「一睇就知佢新嚟㗎啦！」（小紅書截圖）

一臉緊張的谷婭溦接著請教如何才能成為主播，此時阿佘卻突然「失守」，忍不住笑場，「首先你要講好啲廣東話先。」隨後，阿佘回復「Man姐」本色，給予「指點」：「樣就夠靚了，新聞知識妳都有㗎啦，聰明妳又有，喺戲入面，但真人我唔知。同埋跟一個好師父，張家妍就係好師父囉！」

兩人忍不住笑場。（小紅書截圖）

叫對方先講好廣東話。（小紅書截圖）

谷婭溦開心獲Man姐指點。（小紅書截圖）

獲得視后讚賞的谷婭溦開心到突然「出戲」，阿佘見狀更輕拍她的頭笑說：「你睇吓，仲需要啲時間啊，加油！」這段互動影片分享到社交平台後，網民大讚兩人喜感十足，互動既霸氣又可愛。

獲得視后「提點」的谷婭溦開心到突然「出戲」，阿佘見狀輕拍對方的頭笑。（小紅書截圖）