朱千雪露肩曬吸睛長腿　續約TVB暫不考慮拍劇：唔想劇組就我時間

香港會議展覽中心現正舉行亞洲美容展，港姐季軍朱千雪（Tracy）獲邀為美容品牌站台，身穿露肩裝曬長腿的她，相當高貴大方，吸引不少民眾歡呼拍攝，現場氣氛相當熱鬧。

朱千雪大曬長腿，非常漂亮。（葉志明 攝）

平日勤做美容

而在接受媒體訪問的時候，她坦言自己平日裡會經常做美容：「我自己都幾勤力做一啲美容機，其實我做咗好多年，以前就算拍劇嘅時候都要keep fit，而家生咗更加會勤力啲，內同外都可以幫到我嘅美容儀器，就住嗰樣嘢我都幾有經驗同做得幾密。（多數做咩部位？）以前會做多啲手手腳腳，而家做埋啲肚、背脊比較多，因為生完就喺個肚度。（會唔會接受醫美？）入侵性嘅我就唔敢，我自己就冇呢個膽量，所以就暫時靠一啲非入侵性嘅儀器去做。」

朱千雪不會向好姐妹傳授生BB秘訣。（葉志明 攝）

暫時不考慮拍劇

而與TVB再次續約的她，亦坦承現階段主要以接活動為主，未必會再接拍劇集：「因為而家啲時間再加埋拍劇，我又唔想令到劇組就我時間，講真如果仲係0630，我諗都有啲辛苦，如果有一個好嘅角色同對手，我都會考慮嘅。」她亦透露現忙於律師及教書的工作，雖然工作繁忙，但亦會抽時間陪小朋友：「基本上禮拜六、日一定會喺屋企，同埋而家仔仔會早起身，即係我哋有工作都係9點、10點返工，但係佢6點就起身，所以每朝都有幾個鐘親子吓。」

朱千雪現時忙於律師及教書的工作。（葉志明 攝）

與好姐妹甚少討論生育問題

講起好姐妹湯洛雯傳出懷孕消息，及後就多次作出澄清，問到會否向她傳授生BB秘訣，她就表示：「我覺得呢啲嘢冇得傳授，睇大家想唔想，細路呢啲嘢只能夠佢哋兩公婆睇吓幾時有。」而她又表示與好姐妹們甚少討論生育問題，大多都是分享美容裝扮的事情。

朱千雪暫時不考慮拍劇。（葉志明 攝）

不怕藝人形象影響大律師身份

另外，提起在中大執教，問到會否有許多學生因其名氣而選擇修讀有她的課程時，她就強調：「我覺得唔係因為我個名，我覺得反而係嗰個課程，我自己覺得個課程都幾有趣，所以嗰個課程我嗰陣時同中大一齊去研究，我覺得個題材都幾有趣，所以我覺得好多學生真係想了解個方面嘅課題。（驚唔驚藝人嘅身份影響大律師形象，客人對你冇信心？）我又覺得暫時冇嘅，可能初初出道有啲人會有呢個疑問，我而家攞咗牌做大律師都5年就快6年，而家工作都比較穩定，合作開嘅夥伴同客人都有一定嘅信任。」

朱千雪好靚！（葉志明 攝）

朱千雪早前續約TVB。（葉志明 攝）