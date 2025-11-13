黃宗澤被指斷崖式暴瘦後生圖曝光真實狀態　九字激動回應健康情況

黃宗澤（Bosco）最近十分忙碌，一方面忙於宣傳台慶劇《新聞女王2》，另一方面又要趕拍新劇《風華背後》。不過其健康狀態也受到大家關注，皆因他日前亮相《東張西望》時被指容貌突變，臉頰凹陷，斷崖式暴瘦，令人擔憂。而近日，他再被網民於街頭「野生捕獲」，曝光最新狀況。

黃宗澤近排忙於宣傳新劇《新聞女王2》，劇中他飾演寸嘴「笑面虎」古肇華（Kingston），看得觀眾咬牙切齒。（葉志明攝）

黃宗澤日前亮相《東張》離奇暴瘦臉頰凹陷，有很多粉絲都擔憂黃宗澤的身體狀況。（節目畫面）

不過亦有網民認為是化妝及燈光的問題所致。（節目畫面）

近日有網民在軒尼詩道野生捕獲黃宗澤，激動寫道：「要命！！酒店出來偶遇黃宗澤」。片中所見，黃宗澤身穿啡色恤衫灰色西褲，正在拍攝新劇《風華背後》，雖然有不少途人圍觀，但他未受到影響，在認真試位及投入角色情緒。

黃宗澤近日在街頭拍攝《風華背後》被捕獲。（小紅書截圖）

黃宗澤臉頰依然凹陷。（小紅書截圖）

雖然有不少途人圍觀，但黃宗澤未有受到影響。（小紅書）

不過，粉絲的焦點全落在黃宗澤的健康狀況上，有做開gym的他，雖然穿起恤衫身型依然結實，但面部確實明顯凹陷，且面帶倦容。粉絲紛紛肉赤留言：「感覺佢家陣太瘦」、「瘦了很多」、「最近真的好辛苦，不是拍戲就是宣傳」。雖然如此，但粉絲仍大讚他顏值依然在線。

黃宗澤認真投入角色。（小紅書）

黃宗澤穿起恤衫身型依然結實。（小紅書）

對於近排被指消瘦了這麼多，黃宗澤接受《香港01》訪問時坦承：「係啊，好似瘦咗啲。」他解釋，瘦的主因可能是行程太滿：「又要拍《風華背後》，又要宣傳《新聞女王2》，還有自己在馬拉西亞投資的電影又開拍，要度劇本，所以好忙。有時仲忙到飯都唔得閒食，然後第二日又要開早班，所以好多時攰到眼瞓，就直接瞓了。」至於問到身體狀況？黃宗澤即中氣十足搞笑說：「係咪想咒我死啊依家？想死啊？同埋我好衰㗎，一瘦就瘦塊面先，都唔知著數定唔著數。」以幽默方式安撫粉絲無需擔心。

黃宗澤坦言近排的確好忙，連食飯都無時間。（IG圖片）