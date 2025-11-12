鄧麗欣首回應舊愛王子偷情事件　被捲進蘇永康報道笑指躺着也中槍

鄧麗欣（Stephy）首個個人畫展「Step into the Secret Garden」今日（12日）舉行開幕儀式，問到是否夢想成真？鄧麗欣說：「係呀，依家都好似發緊夢咁，籌備時未有呢種感覺，到呢日終於嚟到喇，有一種做新人嘅感覺，請大家多多指教。（最鍾意邊幅畫？）就好似自己有好多小朋友咁，無話鍾意邊個多啲，手掌又係肉左手又係肉咁。」她表示自己畫人像油畫最耐，而最深刻的一幅就是她背後最大那幅畫。鄧麗欣說：「呢幅係流體畫，要放喺地上面畫，如果唔係要開今次嘅畫展，我未必有勇氣去開始，畫咗一星期我條腰痛咗兩星期，出嚟嘅效果好滿意，好開心。（會唔會賣？）未諗，如果賣都會想係做慈善，個展覽到出年1月，未有呢個心思去研究，如果有朋友想買可以打折。後面幅畫好大唔想攞返屋企。（叫男朋友買？）咁咪又係攞返去我屋企，想做一個慈善義賣，但未有時間去做，都會唔捨得，要割愛，未試過，好似畀咗個小朋友人哋咁樣。」

鄧麗欣為她的首個個人畫展進行開幕儀式。（陳順禎攝）（陳順禎攝）

鄧麗欣身後的畫是她畫得最深刻的一幅。（陳順禎攝）

問到鄧麗欣她的男朋友可有說要買她的畫？鄧麗欣說：「無喎，佢可以用第二啲方法嚟支持嘅。（有無叫你畫佢？）佢無叫我畫佢，但有叫我畫隻貓。（你哋互畫？）佢就唔好畫喇，佢係文學嗰邊，佢係詩人嚟，寫嘢ok，中英都可以。（佢有無寫詩氹你？）如果佢係用詩氹我咁當初就無辦法開始。今次佢有幫手嘅，我啲畫要寫介紹，佢有教我點寫會寫得好啲。（乘機放閃？）係㗎，大家可以留意下啲畫嘅介紹。（仲有無其他畫？）畫就無喇，啱擺就攞晒出嚟。」鄧麗欣表示導賞團考慮增加人數，她的媽媽同屋企人都未睇，也會考慮加導賞團給粉絲，看售票情況，自己也會暗中來觀察，門票部分收益會捐作慈善用途。她又說之後會分配時間畫多些畫：「之前要搞演唱會唔夠時間畫同處理，有兩幅未乾，新鮮出爐。（呢20幅畫總共畫咗幾耐？）唔係用咗好耐，18、19年開始到依家，有啲係演唱會期間畫嘅。我係一個幾勵志嘅故事，一年前朋友問我成為契機，對自己要有信心，要相信自己，唔好錯過機會。（你係咪被歌手耽誤嘅畫家？）未必，互相耽誤啦，我做嘅嘢唔係單向，可以同步進行。」

鄧麗欣透露男友原來是詩人，表示男友也有份出力幫助她。（陳順禎攝）

至於可有留意她的舊愛王子（邱勝翔）偷食人妻的新聞？鄧麗欣表示：「咁一定有睇到，唔想回應太多喇，別人嘅私人事，回應太多對件事無幫助。（佢因為今次嘅事被停工，可能會斷送星途？）真係唔評論咁多喇。（你哋有無聯絡？）無。（之前分手關唔關第三者事？）唔講咁多喇。」另外，提到蘇永康被指密會「嫩版鄧麗欣」，可會覺得自己躺着也中槍？對此鄧麗欣說：「我啱啱都想講，我媽都有講，一起身睇到我個名，心諗點解又關我事？原來係誤會一場。（造星6都有你個名喎。）係呀，我個dancer參加咗，我知，佢有同我講，我有鼓勵佢，佢做返自己就得喇，佢咁勁。」

鄧麗欣不想回應有關舊愛王子偷情的事，指：「唔想回應太多喇，別人嘅私人事，回應太多對件事無幫助。」（陳順禎攝）

提到蘇永康被指密會「嫩版鄧麗欣」，可會覺得自己躺着也中槍？對此鄧麗欣說：「我啱啱都想講，我媽都有講，一起身睇到我個名，心諗點解又關我事？原來係誤會一場。」（陳順禎攝）