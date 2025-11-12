新聞女王2｜演員陣容名單＋角色人物介紹:佘詩曼／黃宗澤／李施嬅

《新聞女王2》Man姐佘詩曼正式回歸！今次《新聞女王》載譽歸來，除了加入了新角色黃宗澤，不斷在SNK搞風搞雨，馬國明更在第一集已經死去，Man姐個人情感更加會大爆發，絕對令人期待。新聞女王2分集劇情每日更新

《新聞女王2》電視劇情大綱

在文慧心（佘詩曼 飾）淡出新聞界半年後，SNK新聞台局勢大變。空降的新總監古肇華（黃宗澤 飾）將新聞視為賺錢工具，而頂替 George（馬國明 飾）的副總監張家妍（李施嬅 飾）雖然掌權，卻受古肇華牽制。此時，文慧心以「新聞女王」之姿王者歸來，收購劉艷（王敏奕 飾）的網絡媒體公司「公開平台」，向主流媒體正面宣戰，與古肇華分庭抗禮。另一方面，被文慧心解僱的 KOL 唐芷瑤（陳曉華 飾）展開惡意報復，政府新聞官許詩晴（高海寧 飾）則遊走於權力中心。在這場新舊媒體的較量中，古肇華為爭做「新聞國王」而不擇手段，文慧心寸步不讓，與張家妍形成新聞界三強鼎立的緊張對壘局面。

《新聞女王2》演員人物關係圖

《新聞女王2》演員

佘詩曼 飾 文慧心/Man姐

SNK前主播，位高權重，堅決守護新聞界準則底線，重返新聞業，收購網媒進行對抗。Man姐面對梁景仁的死去，令受訪者自殺的影響，對Man姐的情緒大大打擊。更要對抗SNK方太、古肇華的攻擊，及唐芷瑤的惡意報復。來到第二季，Man姐將面對更具挑戰性的難題。她站在更高的位置，要考慮的已不再是如何單純做好新聞，而是如何駕馭新聞背後更複雜的權力結構——這就是所謂的「女王的進階」。

黃宗澤 飾 古肇華/Kingston

SNK空降新聞總監，神秘奸派，與Man姐對立。利益永遠真相更重要，不慬新聞，只做交易，玩財技的戰場，從沒有輸過。由新聞要增加廣告收益、拍真相影片不用打格仔，到用AI 報新聞。對不乖的人，就用權力去對付。

馬國明 飾 梁景仁/George

在第一集已經死去，前SNK副總監。生前，為了生存與張家妍不斷爭，最後，在一場500年一次的大雨新聞，為了救一個童軍而死去。但死後，就以AI主播再次出現在SNK。

高海寧 飾 許詩晴/Cathy

任政府新聞官員，同時在官場和新聞機構之間獲得好處。她從新聞記者轉為政府官員後，變得更加清醒冷靜。談到 SNK 和新聞處的區別，她直言這是從「個人利益」轉變為「平衡各方利益」。而對於自己的未來，她的野心宣言依舊不變：「有權力才能分配資源！」這番話證實了她始終是那個充滿野心、目標明確的 Cathy。

李施嬅 飾 張家妍

任職SNK，接手George的權力，成為副總監，繼續與Man姐在新聞業競爭。其實，張家妍在SNK忍氣吞聲，都是為了查出梁景仁的死因，張家妍一直都覺得古肇華有問題。

王敏奕 飾 劉艷

離開SNK後，創立網媒"公開平台"。