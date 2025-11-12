李克勤舅仔欠債家人前後代還過千萬　盧淑儀爸爸發聲明脫離關係

現年51歲的盧淑儀是1992年三料港姐冠軍，當選後不久即與比她大6年的李克勤拍拖，兩人2006年結婚後，先後誕下大仔李立仁（Ryan）與細仔李力司（Rex），盧淑儀淡出幕前專心相夫教子，鮮有公開露面，不時陪伴李克勤旅遊、打波、睇球賽，兩人結婚19年相愛如初。然而，盧淑儀弟弟盧煜培近日捲入債務風波，據知家人前後已幫他還了過千萬債務。直至今日（12/11），盧淑儀爸爸發聲明與兒子正式脫離關係。

李克勤和盧淑儀結婚多年依然好恩愛。（微博@李克勤）

盧淑儀婚後淡出幕前專心相夫教子，不時陪伴李克勤出席各種場合。（微博@李克勤）

盧爸爸的聲明寫道：「本人盧國輝特此聲明，本人自2025年11月12日即日起與兒子盧煜培 Lo Yuk Pui 身份證號碼Z418XXX（2）正式斷絕父子關係。此後有關盧煜培之一切行為及金錢糾紛，均與我本人、我的家人一概無關。」

盧淑儀爸爸發聲明。（IG圖片）

盧淑儀就事件回應：「因為弟弟之債務問題，目睹年邁的父母晚年仍因事件而備受煎熬，十分心痛。多年以來，我哋全家已竭盡所能，多次為其處理債務，幾乎傾盡所有，但情況未見改善。與家人慎重商議，才作出這個艱難的決定。」盧淑儀亦表示：「希望傳媒朋友能夠體諒作為家人的處境及心情，不要再就此事向本人、父母或我們的其他家庭成員查詢，此後我們亦不會再為此事作出任何回應，謝謝。」

盧淑儀與家人發聲明與欠債弟弟畫清界線。（IG圖片）

其實過往圈中不少藝人都有相似經歷，家人身陷債務問題，包括：古巨基、歌神張學友、張栢芝及蔡少芬等等。

古巨基與太太Lorraine（陳英雪）愛情長跑多年，兩人在2014年結婚，2019年底迎來囝囝Kuson出世，一家三口幸福美滿。不過近日突然傳出古太胞弟陳裕欣捲入欠債風波，據知家人曾幫他還了300萬債務，但仍未能平息事件，Lorraine爸爸隨後發布聲明，與兒子陳裕欣脫離父子關係。

一家三口幸福美滿。（IG@leoku）

Lorraine爸爸今日（27日）發聲明與兒子陳裕欣脫離父子關係。

身為香港「四大天王」之一的歌神張學友，在樂壇創下無數成就，但他的哥哥張學智在1993年因在澳門豪賭，欠下500多萬港元賭債無力償還，張學友為了替哥哥還錢向唱片公司借錢，前後代為償還約600萬港元巨債，自此兩兄弟再沒往來，即使2007年在父親喪禮上碰頭，亦形同陌路。

張學友曾為哥哥張學智還賭債。（資料圖片）

張栢芝在18歲入行，憑主演周星馳電影《喜劇之王》而一炮而紅，不過人紅是非多，她的爸爸「鬍鬚勇」張仁勇被爆有黑道背景，更因欠債而被貼街招，令張栢芝要孭上巨額債務，有傳張栢芝為了簽轉賣合約，還一度引發黑道發出姦殺令，事後有人平息事件。

張栢芝爸爸「鬍鬚勇」張仁勇被爆有黑道背景，更因欠債而被貼街招。（微博@張栢芝工作室）

蔡少芬在1991年參選港姐奪得季軍後入行，因自小父母離異，蔡少芬和哥哥隨母親生活，但因母親嗜賭欠下巨額賭債，有指蔡少芬前後為媽媽還債逾1000萬，迫於無奈在2000年5月宣布與母親斷絕關係。事隔多年蔡少芬母親成功戒賭，而且受洗成為基督徒，兩母女重歸於好。