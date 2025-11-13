御用反派揭細16歲父女戀內情　Po片爆分手當晚慘況：該說的話早說

現年42歲的張建聲（Justin）曾與細16歲工展小姐曾嘉晴（Angel）譜「父女戀」，可惜戀情僅維持一年便低調分手，並澄清不涉第三者。張建聲分手後移居廣州，在女方生日時更出限時動態祝對方生日快樂，稱女方為自己的「Angel」。分手大半年，張建聲仍未忘情，近日上載深夜飛車影片，抒發難過之情。

張建聲日前在抖音上載短片，片中一名穿短裙女子正在駕車，坐於副駕駛的人拍下深夜飛車片段。張建聲發文透露分道揚鑣當晚情況：「一年前的晚上 我兌現了承諾 你拿到駕照我讓你開車 那一晚 也是我們分道揚鑣的一晚 你現在應該過得很好吧 我也忙着東奔西跑 不說太多 願你一切安好」。

張建聲之後再盡訴心中情：「該說的話應該早點說 不要等到失去了才說出來」。不少網民留言安慰張建聲，希望他盡快走出情傷。張建聲10月初分享一張在海邊睇日落照，他發文：「趕得上日落，卻趕不上你。 #日落日出 #恒常 #手放開」。

張建聲與曾嘉晴分手後仍是好友，張建聲曾開Live哭談冇戲開慘況，為揾投資者常常要去應酬甚至飲到屙血。講到拍戲的犧牲，張建聲哽咽吐出一句：「我拍X到條女都冇X埋……」曾嘉晴之後上網台節目《潮流King》透露，見到新聞後曾問候對方幾句。此外，曾嘉晴透露，對男友大自己16年冇所謂，雙方是有共識和平分手，不過如果下次拍拖不會公開。因為曾嘉晴不滿大家覺得自己借張建聲名，覺得大家以為她使張建聲錢是對她不公平，扼殺了自己的努力。

張建聲與曾嘉晴去年已分手，不過在對方的生日，他仍有出Story祝對方生日快樂，稱對方是自己的「Angel」。他又向記者再三強調，二人分手真的不涉第三者，而對方亦是個很好很好的女孩子。（Instagram：angeltkc）

張建聲今年8月自爆2022年確診三種情緒病，他貼出醫生紙說：「幾年前有一段時間情緒出現狀況，嚴重程度令我覺得要去看醫生，結果確診為：廣泛性抑鬱症，焦慮症，人格解離症。經過幾年醫治已經治好了兩個病症，只剩下抑鬱症。其實我想分享的是，這是一般都市人都會有機會常有的精神病症，有病求醫，千萬不要拖症。」張建聲近年時肥時瘦，他透露因服用情緒藥導致減磅速度變慢，他說：「近兩年身體出現狀況需要用藥治療，其副作用如圖所示，易攰、水腫、體重上升等等都導致我減磅速度慢咗，加上有五次改變體重經驗都敵不過年紀漸大身體機能代謝慢咗，進度不似預期。」

