前新聞之花宣布中大佛學研究文學碩士畢業　婚後榮升馬主生活富貴

現年41歲的黃婉曼（Icy）自2009年開始擔任TVB天氣女郎，2010年離巢後，2014年嫁給會計師兼馬主馮柏基，婚後育有兩女，一家四口幸福美滿。曾赴日本修讀法國藍帶麵包課程的黃婉曼，近年亦積極進修，日前她就公布喜訊，獲得香港中文大學佛學研究文學碩士學位：「I have a Master's degree in Buddhist Studies from CUHK.二十年前，爸爸和嫲嫲來見證我學士畢業🎓今天，我#碩士畢業。他們都不在了。我已經四十有多。陪伴我的，是老公和兩個女兒。這就是人生。」相中所見，身穿畢業袍的黃婉曼手持證書，在校園內開心留影！

獲得香港中文大學佛學研究文學碩士學位。（IG@icy.wong）

黃婉曼2006年畢業於香港中文大學新聞與傳播學院，今年碩士畢業。（IG@icy.wong）

黃婉曼2006年畢業於香港中文大學新聞與傳播學院，畢業後加入無綫新聞部任職記者，2009年被選中擔任《晚間天氣報告》主持，憑一句「我哋一齊跳出香港」深入民心，深受網民喜愛，其後她一度離巢，重返TVB後在體育部主持世界盃節目。之後黃婉曼轉戰馬圈，擔任馬會節目《放眼馬世界》的客席主持，因而認識會計師兼馬主馮柏基，兩人在2014年結婚，有指兩人的婚禮豪花逾300萬，先在意大利舉行婚禮，返港後在洲際酒店筵開50席大搞豪華婚宴，而黃婉曼亦升呢馬主夫人！

黃婉曼曾擔任馬會節目《放眼馬世界》的客席主持，因而認識會計師兼馬主馮柏基，兩人在2014年結婚，而黃婉曼亦升呢馬主夫人。（IG@icy.wong）

2015年黃婉曼到日本東京修讀藍帶麵包課程，2019年她投資7位數開設麵包烘培餐廳，可惜近年飽受疫情打擊，生意大跌，最後在2022年宣布結業。餐廳結業後，黃婉曼開始復出幕前，與梁凱寧一起主持港台節目《醫生與你》及《凝聚香港》，雖然黃婉曼已為人妻人母，但保養得宜的她魅力不減，依然大受歡迎！而本身亦是馬主的黃婉曼，首匹愛駒為團體馬「跳出香港」，其後再以個人名義擁有「觀眾之力」，閒時她又會坐私人遊艇出海、周遊列國，生活無憂！

黃婉曼在2015年到日本東京修讀法國藍帶廚藝學院的麵包課程。

