白安《路邊野餐》新專輯巡演台中場完美落幕　台北高雄場明年繼續

「創作才女」白安發行第五張個人唱作專輯《星期八》，並在上週於台中展開《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會首場，結合電子音樂、親自化身DJ演出，有別以往的演出模式讓歌迷直呼「超享受！」。而白安也宣布《路邊野餐》巡演將於2026年1月25日登上台北Zepp New Taipei、3月7日於高雄後台Backstage Live舉行，消息一出隨即引爆期待，門票將於12日中午12點拓元售票系統正式開賣。

白安新專輯《星期八》以電子音樂為主軸 帶領大家進入「不存在的那一天」。(公關提供)

一個人也能看演唱會！白安《路邊野餐》台北、高雄場邀請I人也能一個人來。(公關提供)

首場演出展現白安的全新音樂能量，除了帶領歌迷一起進入「星期八世界」，也讓白安與歌迷有更多真實交流與互動。這場演唱會吸引了不少獨自前來的觀眾，白安笑說知道自己的歌迷多半比較內向，特別在台上調查後發現，現場真的有許多人是一個人來看演出。她笑說：「謝謝你們的勇敢，應該都是蠻喜歡我的對吧！」並坦言自己其實也是個內向的人：「從第一張專輯到現在，大家應該都知道我的個性很I；但我經歷一些社會上的磨難後，覺得『開朗』是有可能被開發的！」白安覺得自己的演唱會氛圍很適合一個人來看，每個人都可以在自己的星期八世界裡，不需要跟誰說話，只要沉浸在音樂裡就好。

白安《路邊野餐》巡演吸引滿滿「I人」粉絲。(公關提供)

任賢齊後台力挺白安新作 連兩年田中馬拉松邀白安參演。(公關提供)

而白安前陣子也受任賢齊邀請，接連兩屆參與田中馬拉松「心田中音樂節」演出，與許多音樂人一同在彰化田中用歌聲為跑者與樂迷加油。白安笑說，任賢齊一直以來都對後輩非常照顧、總是親切暖心：「小齊哥真的很照顧大家，只要有他在，氣氛都很開心！」而前一屆任賢齊因工作行程錯開而沒能參與到音樂節演出，這次終於親自回到現場，也特地在後台為白安的新專輯打氣，並祝福演唱會順利成功。白安開心表示：「這兩天被跑馬拉松的朋友感染到那份對生命的專注與熱血，謝謝田中馬拉松的朋友，也謝謝小齊哥的鼓勵，看到你們都好覺得很好！」《路邊野餐 Summer Tryst》2026新專輯巡迴演唱會將於2026年1月25日台北Zepp New Taipei、3月7日高雄後台Backstage Live舉行，接下來白安也將前往各城市展開巡迴演出：12/12北京、12/14上海、12/19成都、12/21武漢，以及2026年1/10深圳、1/11廣州。