陳凱詠成功開紅館四面台個唱感動到喊　4字回應紅館玩突破設企位

在2019年出道的陳凱詠（Jace)，憑多變曲風與鮮明形象，迅速在樂壇崛起，收穫不少歌迷。而在短短幾年時間，今（12日）她就舉行記者活動，宣布將在明年2月份舉行四面台紅館演唱會《JACE WORLD 紅館演唱會2026》，並在現場演繹兩首新歌，悅耳的歌聲吸引不少民眾圍觀，現場氣氛相當之好。

陳凱詠在現場演繹《PTSD》及《是那麼聲勢浩大》。（葉志明 攝）

在接受媒體訪問時，問到陳凱詠開紅館演唱會心情如何時，她就表示：「開始feel到嗰種緊張，解釋唔到有心震出嚟。我成日都覺得自己幾淡定，好少嘢會嚇到我，唔應該會緊張，但我今日其實好緊張。」（係唔係有眼泛淚光？）有呀！控制唔到，因為見到後面有一班好好「二品官」（粉絲稱號），原來一路走過嚟真係唔容易。」

陳凱詠即將在明年舉行一連兩場的紅館演唱會。（葉志明 攝）

而在現場有三位「二品官」獲邀上台，寫下個人心願以及對陳凱詠的祝福，其中有粉絲提起希望她能與好朋友鍾雪瑩同台合唱等，問到屆時會不會實現粉絲們的願望，她就表示：「三個『二品官』嘅願望好仔細嘅，但唔係我一個人做到嘅嘢嚟，佢哋好醒目呀，啲願望係請其他嘉賓呀嘛，都要睇吓啲嘉賓們肯唔肯。（演唱會最擔心係咩？）擔心自己太多嘢顧，因為以前我睇人哋開紅館演唱會，練7個鐘跳舞、健身、跳舞之類，自己身兼多職，未必可以全心全意去做一樣嘢，所以會努力。」

陳凱詠已準備就緒向演唱會上有關的工作人員派利是。（葉志明 攝）

另外，在是次演唱會上陳凱詠會設置企位，陳凱詠望能與粉絲近距離接觸一起唱跳，問到當初為何有該構思時，她揚言：「因為我自己好鍾意睇騷嘅，好多時睇外國騷我都係好high，咁我就喺度諗如果我開一個騷，唔限制住坐嗰個位，同我一齊郁嚟郁去都幾開心喎，因為自己都有好多好跳動嘅歌，我有信心無論快歌定慢歌，只要表演夠精彩好睇，大家陪我企兩個鐘應該唔會太辛苦嘅。」而續問到在與紅館提出有企位構思過程中有何難度及收到甚麼回覆時，她表示：「積極配合。」亦感謝團隊及有關單位的協助，表明企位是為VIP設置的。

續講到在新年期間開演唱會，除了準備收利是之外，其實她亦準備了會向工作人員大派利是：「都要ready派利是，應該唔簡單。我覺得錢銀唔係重點，祝福最緊要，因為搞一個紅館（演唱會）咁多人，我好明白。」