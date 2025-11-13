墨魚遊戲2｜鄧兆尊大爆洪天明有女繼續玩　周家蔚7字霸氣回應

《墨魚遊戲2》由YouTube頻道「試當真」製作，邀請近百位藝人參與，鄧兆尊、錢嘉樂、森美等人均在第一集迅速出局。鄧兆尊在節目後的訪問中透露，當日拍攝從早上10點開始，但到晚上7點才完成兩個遊戲，而後續還有三個遊戲未拍。由於他當晚要主持直播節目，加上錢嘉樂、森美等人也十分疲累，因此他們決定「夾計」故意輸掉，提早收工。

早前洪天明參加「試當真」的100人綜藝《墨魚遊戲2》，成功進入決賽。（IG圖片）

鄧兆尊再爆料指洪天明為何會繼續玩《墨魚遊戲2》而不提早「陣亡」的原因，他表示，洪天明之所以堅持玩下去，是因為現場有很多年輕女性，而且他認為遊戲中的「狐狸先生」環節很適合他去追逐這些年輕女性，這個爆料讓節目現場氣氛變得十分搞笑。

鄧兆尊爆料，指洪天明未有跟他與錢嘉樂夾計早走，因為現場有很多後生女。（IG圖片）

周家蔚今晚（12/11）現身中環出席祝捷會，對於鄧兆尊大爆老友洪天明不提早離場真相，周家蔚接受《香港01》訪問時表示：「其實佢係好有呢個遊戲精神，啲人都話佢去到呢個年紀仲咁活躍，不過佢成日都係，踢波就當自己係個波，佢不嬲都好搏，打機又好搏，佢可以三日打晒個遊戲，佢唔單止身體靈活，連個腦都好靈活。（有冇睇片中佢同啲女仔互動？）冇喎，（冇眼睇？）唔會啦，嗰啲細佢廿幾三十年，算吧啦，嗰啲我唔擔心，佢都生得佢出啦。」

