曾比特大騷結實復肌照惹哄動：用咗一年時間去操

曾比特（Mike）在32歲生日當天，於社交平台大曬苦練而成的六塊腹肌照，引來全城熱議。這張照片不僅展現了他結實的「朱古力腹肌」，更標誌著他正式加盟英皇娛樂，展開事業新篇章。

曾比特一向以爆炸頭為標誌，過去在《全民造星II》出道時，形象較為老實，甚至被形容為「肥仔波」。然而，近年他轉戰內地發展，憑藉《聲生不息》及《披荊斬棘》等節目累積人氣，同時也開始認真健身。這次生日照中，他身穿白色背心，手臂粗壯、肩膀線條明顯，腹肌粒粒分明，被網民大讚肌肉男神。

曾比特近日正式加盟英皇娛樂。（陳順禎攝）

曾比特昨晚（12/11）現身中環出席祝捷會，接受《香港01》訪問時表示：「其實有咁嘅身型，自己都用咗一年嘅時間去操，同埋嗰張相我係無預警嘅，因為當時影嘅時候，係冇諗住影腹肌，係突然間攝影師問我有冇腹肌，我就話應該有啩，就俾佢哋，在場嘅同事就話影啦，跟住先至有呢張相出現。」

曾比特出席祝捷會。（陳順禎攝）

曾比特接受《香港01》訪問時表示：「其實有咁嘅身形，自己都用咗一年嘅時間去操，同埋嗰張相我係無預警嘅，因為當時影嘅時候，係冇諗住影腹肌，係突然間攝影師問我有冇腹肌，我就話應該有啩，就俾佢哋。」

提到要擁有這健美身形，曾比特直言戒糖控制飲食：「我而家日日都健身2個鐘，飲食都要清淡啲，每餐都要食雞肉，同埋我好耐冇食甜嘢，只係喺我生日嘅時候食咗個蛋糕之後就冇，咁都好滿足，始終開始玩健身，都真係對糖冇咁大需要。」