海俊傑太太急需換肝獲郭富城等籌80萬相助　披露可供移植肝臟來源

海俊傑早前拍片聲淚俱下求助，表示需籌款70萬元為他太太莫家慈換肝，並強調自己不是騙子，隨即惹來各界的關注。次日凌晨海俊傑在社交網發文交代有關事件，以及更新他太太的情況。他在文中表示：「片段出街之後有好大嘅迴響，收到好多人嘅支持同關心。特別感激公司天盟娛樂培哥，演藝人協會，會長古天樂先生，曾志偉先生，以及好多圈內外好友的幫忙，感激不盡。」今日有報道指不少圈中人得悉海俊傑拍片籌款事件後，都願意出手相助，其中郭富城、小美、陳淑芬、連炎輝等以及相關好友就一呼百應，在短短一個多小時內共籌得79萬，他們都希望可以幫海俊傑解決燃眉之急。

海俊傑與太太（視覺中國）

海俊傑拍片求助（影片截圖）

該報道指圈中人籌款相助一事由廖安麗負責聯絡海俊傑，海俊傑萬分感激大家，又透露了他太太的最新情況。海俊傑表示他太太現時仍在廣州中山大學醫院的ICU，身體狀況暫時穩定，需等候合適的指數和可供移植的肝臟。據廖安麗了解，可供移植的肝臟來源是來自「屍肝」，肝臟連同手術費用，需要約50-60萬人民幣。而醫院ICU的每日收費，則由人民幣8000至30,000元。手術後有關跟進之收費仍是未知之數，香港與廣州來回關口接駁的私人營運救護車收費，單程索價$30,000。

廖安麗。（VCG圖片 )

據報道指海俊傑希望太太換肝移植手術成功完成後，如果合適的話，可以盡快返回香港的瑪麗醫院繼續接受治療。海俊傑表示如太太能夠逃過此劫，日後可以平安返回家中正常生活，大家的捐款如有用剩必定會將餘額退回，到時再看大家建議如何處理該筆款項。海俊傑亦打算將太太治療過程中所有支出的收據透明地披露，讓捐助人清楚知道捐款的用途。