鍾鎮濤舊愛近況曝光一頭銀髮風采依然　近年經歷8次化療抗癌成功

70年代歌影視三棲玉女紅星陳秋霞於1976年，憑電影《秋霞》獲得第14屆金馬獎最佳女主角，創下當時影齡最短的影后紀錄。其後陳秋霞於1981年與馬來西亞百億「鋼鐵大王」兼拿督鍾廷森結婚便淡出幕前，長居馬來西亞。日前迎來68歲生日，陳秋霞在社交平台分享了近照，雖然已一頭銀髮，但風采依然，凍齡美貌驚艷大批網民！

陳秋霞曾在社交媒體分享當年的婚照，慶祝結婚周年。（Facebook@陳秋霞）

陳秋霞日前在Facebook分享了68歲慶生照，並留言寫道：「今天我68歲啦，謝謝大家的祝福，許願身體健康，笑口常開」。相中可見，穿上條紋上衣的陳秋霞，雙手合十笑容燦爛，雖然一頭銀髮，但皮膚依然緊緻，毫無半點醫美痕跡，精神飽滿狀態極佳。

陳秋霞日前在Facebook分享了68歲慶生照。（Facebook圖片）

陳秋霞雖然一頭銀髮，但皮膚依然緊緻。（Facebook圖片）

狀態極佳！（Facebook圖片）

陳秋霞曾在拍攝電影《秋霞》時，與男主角鍾鎮濤戲假情真，兩人被譽為圈中的金童玉女，可惜戀情最終因聚少離多而無疾而終。其後在1981年嫁給馬來西亞「鋼鐵大王」兼拿督鍾廷森，婚後育有三女，專心相夫教女，過著幸福的豪門生活。不過直至2016年，陳秋霞不幸罹患乳腺癌第二期，幸好姨甥女是乳癌權威，為她提供了專業的診斷和治療。

陳秋霞去年受訪自曝患乳癌，分享對抗病魔的心路歷程。（Youtube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

去年陳秋霞接受資深媒體人汪曼玲專訪時，回顧2016年罹癌過程，當時經歷8次化療。初期為脫髮感到驚嚇，頭髮一大把一大把的掉，直呼「很嚇人」，一度像瘌痢頭，她也安慰自己頭髮還是會重新生出來，最後仍是全數掉光，臉上也長出黑斑。如今挺過癌症的她，也呼籲女性朋友有多多有警覺性，別因忌諱就耽誤就醫。