前少女時代成員Jessica再陷官非　遭內地公司索償1,310萬人民幣

前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）近年積極在內地發展，參加《乘風破浪》後人氣急升。近日她再捲入合約糾紛，遭杭州一間網絡公司入稟法院，索償高達1310萬元人民幣。值得關注的是，這已不是Jessica首次捲入金錢糾紛，其過往的違約及欠債記錄亦隨之再被翻出。



據內地法院公告顯示，原告「杭州炫步網絡科技有限公司」早前正式控告Jessica（JESSICA JUNG）及其簽約公司「福建溪合森林文化科技」。原告方指控，在支付1,000萬元（人民幣，下同）預付款後，Jessica一方未有履行合約義務，構成違約。原告除要求全額退還預付款外，更追討300萬元違約金及10萬元律師費，涉案金額總計高達1,310萬元。

（人民法院公告）

由於法院無法透過一般方式聯繫Jessica，杭州市余杭區人民法院已於今年3月發布公告送達訴訟材料，案件已於2025年8月19日開庭審理。目前案件尚未有判決結果，但消息一出已令其誠信形象再受質疑。

Jessica近年屢次捲入金錢官司，令外界對其財務狀況議論紛紛。早於2019年，她因違反與內地經理人公司的合約而被起訴，經過三審後最終敗訴，需賠償1,200萬元。於2021年仍未履行賠償義務，被列為「被執行人」。除個人合約外，其自創時尚品牌「BLANC & ECLARE」亦經營困難。該品牌關聯公司曾因拖欠債務約4,400萬元被起訴，當時其男友權寧一亦被列為被告。

對於再次被告上法庭，Jessica所屬經理人公司Coridel Entertainment已發聲明回應，指相關債務指控是「無中生有、惡意捏造」，並強調會採取法律行動維權。