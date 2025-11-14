TVB老戲骨近照暴瘦白髮蒼老惹憂心　北上搏命搵銀供留英女兒讀書

前TVB老戲骨李國麟近年事業重心全面轉移至內地，憑經典角色《天龍八部》「鳩摩智」在內地薄有名氣，專心打拼搵人仔。可是李國麟的北上發展之路並不順遂，他早年效法不少藝人轉戰直播帶貨，但成績一直未如理想，試過連續直播長達8小時，但觀看人數寥寥可數，銷情慘淡，更一度被封為「最慘帶貨明星」。李國麟又試過食「牛屎火鍋」、飲溫泉水突圍，搏到盡搵真銀！近日李國麟上載片段，竟然疑似捱得太辛苦暴瘦！

李國麟現時專注在內地發展，非常受歡迎。（微博@李國麟）

李國麟食「牛屎」火鍋，非常博命。（小紅書）

李國麟食潮汕生醃。（小紅書）

李國麟飲溫泉水。（小紅書）

李國麟於社交網上載片段，片中他身處大排檔，手持鐵鑊炒牛丸。李國麟指沒戲拍，惟有轉行做廚師，「沒辦法，要生活嘛！」鏡頭一轉，李國麟前方擺放了攝影機和多名隨行工作人員，之後李國麟再笑說是講笑，現正拍戲中。不過令人注目的是李國麟的暴瘦身形，一頭唏噓白髮更顯蒼老，惹來網民關心道：「現在這麼瘦了，要保重身體呀老師」。另有網民問為甚麼不退休，有人認為港星事業心重，想搵錢亦想繼續發展演藝事業。

拍時裝《皆大歡喜》時，苑瓊丹終於不用與蕭亮扮情侶，而獲安排與李國麟一對，但苑瓊丹指自己冇插手蕭亮被飛一事。（劇照）

李國麟拍片去吃桂林米粉。（小紅書截圖）

李國麟拍過不少膾炙人口的劇集，包括《天龍八部》、《男親女愛》。李國麟47歲老來得女，女兒在英國修讀戲劇，每年學費加生活費幾十萬，去年他又透露太太腳部要做手術，李國麟除了照顧妻子外，更要為養家努力搵錢。所幸今年女兒終於畢業出身，不時與爸爸拍片，有意跟隨爸爸腳步做演員。李國麟於2023年離開效力50年的TVB，因改行一年一騷政策，他決定不續簽，專心北上打拼。李國麟利用在TVB累積的知名度在內地發展，事實上他的帶貨營業額最高試過賣了300萬貨品，之後轉做娛播，在票房三十四億的賈玲電影《熱辣滾燙》客串。李國麟沒有忘本，曾在TVB劇《新聞女王》演思覺大叔，在《逆天奇案2》演警司。在香港除了住西貢大屋外，早前又曬出內地豪宅，令人羨慕！

李國麟突然自爆沒人找他做戲。（小紅書）

轉行做廚？（小紅書）

好瘦。（小紅書）