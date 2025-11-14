前TVB女神沙漠徒步108km毅力驚人　4日3夜無沖涼洗頭「就地解決」

現年36歲的劉俐曾在2008年TVB節目《耳分高下》中擔任Sing之天使「藍莓」，憑一雙長腿迷倒萬千宅男，直至2014年約滿TVB離巢後就淡出幕前。雖然劉俐曾為「長腿女神」，但其實非常捱得，早前她就參加「千人走戈壁」，在4天3夜沙漠徒步108km，而且過程艱辛，在海拔約1500米、早晚天氣-5度的環境下完成，可謂是毅力驚人！

Sing之天使你記得幾多個？（視覺中國）

15年前。（影片截圖）

依然又靚又Fit！（影片截圖）

劉俐（藍莓）同Coffee及郭穎橋。（IG@kiukwok）

據知「千人走戈壁」以團隊形式進行，劉俐在社交平台分享照片，並直言條件有限，不但晚晚瞓睡袋凍到瞓唔着，而且衛生條件有限，4天無沖涼無洗頭，營地只有臨時洗手間，甚至要「就地解決」等等，但她都堅持行完全程：「當我說我要去徒步沙漠108km的時候，有人質疑我能不能堅持完成，甚至認為我是去白受罪硬吃苦。我從來都認為自己是一定能走完堅決不乘車，人本來就是在挫折中才能茁壯成長，雖然『成長』必然是痛苦，沒有人逃過我們人生要面對的課題。當你是視『苦難』為挑戰，便無人無事再能威脅到你。此次旅程是心歷的磨練和沉思，問問自己：你到底是誰？你還能有如何的可能性？你想要的人生其實是怎樣的？」

沙漠徒步108km！（影片截圖）

毅力驚人！（影片截圖）

千人走戈壁。（IG@kibbyrosella）

以團隊形式進行。（IG@kibbyrosella）

艱辛。（IG@kibbyrosella）

行完全程！（IG@kibbyrosella）

身形高䠷的劉俐當年憑一雙長腿迷倒不少粉絲，2014年約滿TVB離巢後一度轉行做售貨員，又曾到時裝批發公司擔任客戶服務，現時在保險公司擔任財務顧問，而近年鍾情拉丁舞的她更曾參加不少比賽！

Fit。（IG@kibbyrosella）

長腿女神！（IG@kibbyrosella）

劉俐近年從事保險業。（IG@kibbyrosella）

依然靚女。（IG@kibbyrosella）

拉丁舞。（IG@kibbyrosella）

參加比賽。（IG@kibbyrosella）