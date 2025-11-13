陳百祥爆曾志偉入TVB做高層為炒余詠珊　何哲圖：呢個世界係圓嘅

早前陳百祥（叻哥）在訪問中指曾志偉入TVB做高層是為了炒余詠珊，引來一陣討論。曾志偉事後接受回應時，笑指對方是「演藝界特朗普」，見怪不怪。今日（13/11）何哲圖出席《同心·投票·創未來》大匯演記者會時接受訪問，並回應陳百祥的言論。



何哲圖接受訪問。（陳順禎 攝）

何哲圖受訪時祝福昔日愛將菊梓喬，表示完約後對方最近到了內地發展。「之前已經同佢完咗（合約），而家佢亦都喺內地發展多。我哋錄咗歌，係一年嘅約，都冇再續約。（會唔會唔捨得？）我諗我哋惺惺相惜，大家好互相欣賞大家對音樂嘅熱誠。相信喺過往咁多年，好滿意製作咗咁多好歌。」

《同心·投票·創未來》大匯演記者會。（陳順禎 攝）

對於陳百祥（叻哥）的言論，何哲圖說：「我諗每個台都需要百花齊放，我亦互相好尊重從事呢個行業比較耐嘅人，無論我太太，志偉，一班好耐嘅朋友。我諗一班朋友去唔同嘅台係好恆常嘅一啲嘢，大家都好尊重大家製作。當然我同我太太有唔同範疇嘅嘢，但係大家都係想去做好唔同年代，自己嘅電視台，大家都想做好佢。」

陳百祥。（資料圖片 /葉志明 攝）

何哲圖回應「陳百祥爆料事件」。（陳順禎 攝）

曾志人。（VCG）

叻哥的言論又是否事實？何哲圖回答：「叻哥成日都講唔同嘅嘢，叻哥，其實我都係聽聞，佢係一個常客，講好多唔同嘅一啲娛樂圈嘅嘢，但係大家當講笑聽咗就算。大家都好尊重呢個行業。叻哥自己貢獻好大，無論係大灣區定香港，大家呢班人識咗幾十年，大家好多時都會講吓笑，玩吓，呢啲一定會。（珊姐同志偉哥會唔會再合作？）呢個世界係圓嘅，尤其喺娛樂圈做咗咁多年，我都同好多朋友有合作。」

余詠珊曾任TVB高層。（資料圖片）

會不會生氣？他回答：「唔會，從來都唔會。當然我太太有佢自己製作嘅Project，我都唔會經常問佢做緊嘅嘢。絕對唔會，因為我哋喺呢個行業，做過唔同台，亦都做過唔同Product，係唔會因為呢啲事情嬲邊個，大家講吓笑咁樣，咁多年，傾吓偈一定會有。」