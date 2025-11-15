前緋聞男神曾傳戀千金何超雲　婚後驚變好男人瞓4個鐘湊仔女煮飯

周柏豪（Pakho）先後參與多個綜藝節目，包括《聲生不息》、《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》等，榮升「大灣區男神」。周柏豪於2016年與圈外女友Stephanie結婚，育有一女一子，大女兒出生後，他對太太的感激之情溢於言表，更笑言要將「全副身家」送給太太作為獎勵，2018年周柏豪被踢爆豪斥3300萬元購清水灣豪宅新盤，之後他表示為送給老婆的禮物，故物業是以其太太的名義購入。周柏豪婚後積極搵奶粉錢，喉嚨不適仍要使用濕潤呼吸道的儀器，緊急滋潤喉嚨，之後趕往長沙錄影《披荊斬棘的哥哥5》開腔唱歌。周柏豪日前自爆生日只睡4小時，湊仔女又做家務，非常好男人。

周柏豪在內地撈得風山水起。（IG@punkhippie）

周柏豪、張智霖、陳小春及林曉峰組成的「大灣仔戰隊」，綵排時被斥「是我見過你們在這個舞台上最糟糕的表演。」。（影片截圖）

周柏豪本月12日踏入41歲生日。周柏豪生日不忘做直播，雖然只睡了4小時，周柏豪為了不讓仔女失望，仍早早起床送他們上學，「昨晚生日直播 凌晨二時才休息 今天早上六時就起來 答應過自己 就算每天甚麽時候躺下 上課日的早上一定要堅持起來 把他們送上校車 絕對不能讓他們失望」。

周柏豪與方大同。（IG@punkhippie）

周柏豪罕曬全家福。(小紅書)

周柏豪生活幸福而簡單，他健身和看球賽，接仔女回家，再買餸煮飯：「中午有點時間做自己的事 健身了 吃過簡單的午餐了 看過球賽了 下午如常把他們接回家 然後逛個超市 準備晚餐 回家前停好車 突然顯示汽油快用完 心想真好呀 明天加油好像有優惠呀」。到了晚上，周柏豪不厭其煩講三隻小豬的故事哄仔女入睡，「睡前說了個三只小豬的故事 他們應該聽第9000次了 還是覺得故事那麽的動人」。

電梯玩自拍。（周柏豪微博圖片）

周柏豪抒發道，人愈大愈不執着生日的儀式感：「人愈大 愈不再執著於生日的特殊 愈明白 生活的質感 從不是靠某一天的儀式來堆砌 而是把每個平凡日子都過成值得紀念的模樣 認真生活好每一天」。他又指「一腔熱血心還未凍」。不少網民留言祝他生日快樂。

周柏豪婚前緋聞多多，曾與薛凱琪、江若琳、鍾浠文、吳雨霏、連詩雅、吳千語以及何家千金何超雲及何超蓮等。2007年周柏豪剛出道即被指力追同門歌手兼師姐薛凱琪，曾在Blog中自稱「傻小子」向對方發表「愛的宣言」。另有傳周柏豪當年搭上了所效力球隊「橫洲工業」隊友的細妹，惹來余文樂不滿，兩人因此反目。最具話題性的，必定是周柏豪於2010年與何超雲傳出的緋聞，當時更一度盛傳賭王開綠燈。當年何超雲親自到場欣賞周柏豪的舞台劇演出，並購買對方的CD及索取簽名。2011年何超雲在微博暗串有人利用她增人氣，盛傳矛頭直指周柏豪，大年初三赤口當日陳山聰忽然在微博連環發炮，指有人利用他人博見報，更指有人穿壞某品牌衣服因而不會再穿，碰巧周柏豪是該品牌的擁躉。

周柏豪湊仔女。（小紅書）

周柏豪湊仔女。（小紅書）

接送仔女返學放學。（小紅書）

接送仔女返學放學。（小紅書）

接送仔女返學放學。（小紅書）

去玩。（小紅書）

高空跳傘。（小紅書）

揸電單車。（小紅書）

周柏豪41歲生日簡單幸福。（小紅書）