TVB爆紅綠葉王貪慕虛榮豪花萬7蚊買新機 狂呻窮搲贊助：腐乳撈飯
撰文：張寧兒
出版：更新：
現年44歲的黃建東憑《福祿壽訓練學院》成功彈起，知名度上升，扮嘢才華受到好評，在TVB《全能司儀選拔大賽》奪得冠軍，再加上激瘦30磅後靚仔有型不少，近年升呢擔任TVB大騷司儀，主持工作接踵而來，日除了獲邀飛荷蘭為晚宴做主持和唱歌，更有份參與不少大製作劇集如《黑色月光》、《反黑英雄》，非常犀利。吸金力暴增的黃建東竟然自爆經濟据拮，更公開出Post「搲」贊助！
黃建東日前於Instagram出Post表示，買最新款iPhone 17買到窮。他曬出新電話照片，指使了一萬7000蚊買電話「好癲」，半年要食腐乳撈飯，更希望「善長人翁」幫手。黃建東發文指：「舊電話用咗四年，出過事之後忍痛買咗部新嘅，可惜搵唔到唔想努力嘅姨姨幫手～萬七蚊一部電話真係好癲，嚟緊半年只可以食腐乳撈飯，歡迎各位善長人翁多多支持贊助～」。
黃建東於紐約州立大學戲劇系學士畢業，回港後加入香港話劇團，醉心於演戲工作，2011年參加無綫港男奪「演藝潛能大獎」入行，早期他星運平平，試過幾個月沒有工作，簽約後主力擔任娛樂主播，收入穩定月薪約萬多元，後又獲邀演出多齣劇集，因多演配角被封為無綫綠葉王。黃建東與家人原住公屋，2019年有報道指其「扑槌」388萬單位，窮做樓奴。