又一藝人宣布離巢　曾獲曾志偉口頭承諾開劇至今未兌現

現年35歲的藝人林至昭（前名：林子超）日前在IG宣布離巢：「今日我畢啦!!!🎉🎉🎉我個年代真係睇TVB 大,所以可以加入TVB絕對係其中一個夢想成真!多謝TVB令到觀眾們認識我係一名演員,俾咗一個冠軍我,一次台慶大獎!當然仲有無數次嘅演出機會!!!特別要感謝我嘅恩師小青姐同家豪哥!俾咗我第一個機會追尋演員夢想! 有個前輩同我講過一句說話,『我哋都係多麼嘅幸運,先會被選中成為一名表演者,將娛樂帶比每一位。』，所以我仲未諗住放棄，仍然會努力去追尋我嘅演員夢想，相信好快可以喺銀幕上再同大家見面!!!」

林至昭宣布離巢！（IG/@andylin2201）

以配角為主！（IG/@andylin2201）

林至昭演過不少角色！（IG/@andylin2201）

林至昭曾效力Now TV，離開Now TV後，簽TVB基本藝人合約，以及簽邵氏經理人合約。他出演過《宮心計2深宮計》、《愛·回家之開心速遞》、《逆天奇案2》等劇集，不過最令人深刻莫過於他於TVB節目《全城一叮》中，分別變身妖后跳唱《Lindylicious》及晒肌跳鋼管舞成功突圍，最後跟「孖八」(李俊華)齊奪冠軍，獲總經理曾志偉口頭承諾開劇，奈何至今未兌現。林至昭曾透露TVB收入不夠用：「其實係真係唔夠食。」故他會教跳舞賺外快。林子超亦表示為做演員不介意捱辛苦，他說：「試過拍劇2、3點化妝，拍到第二日朝早放早餐，我準備情緒嗰陣就放早餐。但你冇得䒐䒏，因為你見到所有一線演員都喺度等緊。」

全城一叮表現令人難忘！（IG/@andylin2201)

非常努力追夢！（IG/@andylin2201)

台主！（IG/@andylin2201)