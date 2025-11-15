李珊珊驚爆1月曾險死需緊急入院搶救　感激視帝好友趕往救援照料

現年48歲的李珊珊在1996年參選港姐奪得冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐四個獎項，成為四料冠軍。她入行後拍攝了不少劇集，直至2005年開始減產，2011年後因患上驚恐症近乎神隱。李珊珊近年終於克服了患病陰影，復出幕前，成立YouTube頻道《三坐山Mount Trio》主持訪談節目《珊珊大爆發》，日前李珊珊再宣布開設YouTube頻道「娛樂山 Mount Buzz」，進軍傳媒界，可謂相當活躍。

1996年港姐冠軍李珊珊。(VCG)

李珊珊曾受驚恐症困擾多年。（微博@李珊珊）

李珊珊憶述甲流入ICU情況。（影片截圖）

李珊珊在最新一集中訪談節目中，邀請了曾與她合作經典劇集《鑑證實錄》的林保怡 (Bowie) 擔任嘉賓。兩人份屬多年好友，訪問中，李珊珊感謝林保怡在她神隱8年對抗驚恐症期間給予她無限支持。她憶述當年自己因病不敢外出，是林保怡主動約她到赤柱散心，她當時曾被傳媒跟拍，影到她身形肥腫，幸好未有大造文章。李珊珊又指林保怡多次陪她入院，亦曾為她喝停在醫院內偷拍的市民，對她十分保護，相當有義氣。

李珊珊還罕有透露今年1月她險死的經歷，當時情況危急到幾乎死了，但就未有透露患有什麼病，她含淚感謝林保怡那次立即趕到醫院看她，並提供在各方面的援助。林保怡表示：「你嗰日就死，點知你會唔會真係會死，所以咪即刻衝過來！」。

李珊珊訪問林保怡。(youtube截圖)