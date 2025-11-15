最強人氣女配着酒店拖鞋出街神情迷惘　爆病魔纏身需中西合璧治療

現年38歲的無綫花旦高海寧，憑2023年TVB台慶劇《新聞女王》贏得《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」獎項，演技備受大家讚賞，攀上事業高峰。她努力認真的態度亦獲得內地觀眾認可，成功圈粉，工作機會不斷。近期忙於拍劇的她健康情況就亮起紅燈，情況令人擔憂。

高海寧憑劇集《新聞女王》爆紅，奪得台慶頒獎禮「最佳女配角」。（IG圖片）

高海寧不吝嗇展示其火辣身材。（IG@sammkoling）

高海寧遭他人冒充網戀行騙。（高海寧微博圖片）

昨日高海寧於IG貼出多包中、西藥的照片，可見藥袋中有多排藥丸，她寫上「中西合璧」，但卻未有透露自己患有什麼病。她表示要同時服用中、西藥中西合璧來治病，又寫上：「祝我皮膚白滑、繼續活蹦亂跳」，看來她的病是跟皮膚有關。高海寧月前拍攝《夫妻的博弈》時一直受濕疹困擾，眼睛反覆紅腫甚至發炎，當時她也要睇中、西醫接受治療，她指患處好痕，皮膚甩皮覺得好乾。而她在今年9月亦透露旅行期間，其眼角紅腫，似乎濕疹又翻發，看來不時受皮膚問題困擾。

高海寧表示要中西合璧治病。(IG圖片)

另外，高海寧近日就被網民於澳門偶遇並拍下照片放到社交網上分享，當時竟然穿着酒店的白色拖鞋，手持水樽及一些文件在街上遊走，眼神顯得相當迷惘，精神狀態有點異常。其實高海寧最近正在澳門拍攝新劇《璀璨之城》，相信她當日是步行至拍攝地點準備開工，到正式拍攝時她就會換上高跟鞋。不過她看來相當疲憊，再加上她要服藥治病，看來真的需要好好休息。高海寧曾接受鄭丹瑞網上節目《健康．旦》訪問，罕有大談曾陷抑鬱深淵，需要看醫生接受治療。

高海寧着酒店拖鞋出街。(小紅書)