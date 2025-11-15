宣萱「friendzone」古天樂？　網民：唔緊要呀，幻想吓都開心

宣萱和古天樂可算是現今網民認為CP感最重、最登對，而又實質上並不是一對的藝人。自他們合作拍攝《尋秦記》以來，已經常傳出他們拍拖，為不公開戀人的傳言、新聞。宣萱和古天樂兩人也時常為此事解畫，但網民依舊樂此不疲地討論，相當有話題。

隔幾年又會傳出宣萱和古天樂的緋聞。（資料圖片）

宣萱和古天樂真係好襯！（《尋秦記》截圖）

宣萱近期迷上新興社交平台threads，經常在threads上與網民「瘋狂吹水」互動，堪稱是tag @jessicahsuan_official 就出現的宣萱，日前就在threads上留下「Pure friendship. Not what you are all thinking.（笑臉emoiji）」。短短兩日內，帖文已獲超過2,700個心心，十分多網民更指帖文所指的是古天樂：「大家第一個反應係咪古天樂」，又有網民笑言：「你冇講邊個但大家都好有默契淨係諗起同一個」。忠實粉絲之一的吳若希也留言：「唔緊要啊，幻想吓都開心」，更有人說：「我懷疑妳專登！」縱使宣萱和古天樂並不是現實層面的一對，但他們這對螢幕情侶可說是比情人更似是情人！

宣萱愈想解釋，網民就愈覺得係講反話。（threads截圖）

《尋秦記》與堅果品牌舉行聯乘活動，男女主角古天樂、宣萱更親身出席為電影造勢！（視覺中國）

宣萱完美融化古天樂的鐵面冷酷，出乎意料地先在古天樂頭上用手擺出松鼠長耳的動作。（品牌網上圖片）

宣萱亦逗得古天樂亦童真爆發、二人一齊以手扮成松鼠的短小手臂。（視覺中國）