港姐冠軍升呢做「準闊太」　住九肚山豪宅堅持逼地鐵好貼地

現年38歲的港姐冠軍陳庭欣（Toby）自從與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，生活越來越富貴，由九龍灣啟晴邨升呢住3千呎九肚山洋房，更不時大曬豪宅和Hermès手袋，行頭十足。雖然升呢做「準闊太」但依然貼地，日前她更大曬「貼地」搭港鐵的照片。

好貼地！（截圖）

Toby密密工作，做《東張西望》之外，還有做司儀和綜藝節目。（ig@toby_yanyan）

（左）2010年度的港姐亞軍張秀文、冠軍陳庭欣、季軍莊思明，以及「最上鏡小姐」李雪瑩。（VCG）

陳庭欣（Toby）與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖8年。（ig@toby_yanyan）

二人感情穩定。（ig囻片）

陳庭欣曾分享於家中做瑜珈照片，令豪宅意外曝光，超高樓底、大廳空間寬敞，選用木製家具、大理石大圓餐桌，又有天台、車庫及花園等，對比以往公屋可謂幾級跳。陳庭欣曾自稱喜歡簡單生活，更笑言男友養她肯定便宜過養遊艇。其實近年陳庭欣依然落力工作，她曾強調工作同感情分得好開，就算結咗婚都要工作。

Toby熱愛陽光與海灘。（ig@toby_yanyan）

一邊滑水一邊玩呼拉圈，唔容易呀！（ig@toby_yanyan）

平衡力驚人。（ig@toby_yanyan）

大騷長腿。（ig@toby_yanyan）

今日（13日）陳庭欣再出PO，指今日將會在電視上一日見她六次，寫著：「今日睇電視，可能會不停見到『唔同年代』嘅我，2:30pm TVB Plus 《3日2夜 - 斐濟篇》、7:30pm 翡翠台 《東張西望》、8:00pm 翡翠台 《大師兄Welcome Summer大激戰》、9:30pm TVB Plus 《電影：L 風暴》、00:30am 翡翠台 《東張西望》重播和1:40am TVB plus 《3日2夜 - 斐濟》重播。」有網民留言：「勁呀！直頭可以挑戰羅樂林，上埋國際新聞！」

一日亮相電影6次，唔知係咪一個記錄呢？（ig@toby_yanyan）

《3日2夜 - 斐濟篇》係2017年嘅節目。（ig@toby_yanyan）

《3日2夜 - 斐濟篇》係2017年嘅節目，日頭同深宵再重溫。（ig@toby_yanyan）

《大師兄Welcome Summer大激戰》。（ig@toby_yanyan）

9:30pm TVB Plus 《電影：L 風暴》。（ig@toby_yanyan）