港姐冠軍升呢做「準闊太」 住九肚山豪宅堅持逼地鐵好貼地
撰文：袁汎煌
出版：更新：
現年38歲的港姐冠軍陳庭欣（Toby）自從與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，生活越來越富貴，由九龍灣啟晴邨升呢住3千呎九肚山洋房，更不時大曬豪宅和Hermès手袋，行頭十足。雖然升呢做「準闊太」但依然貼地，日前她更大曬「貼地」搭港鐵的照片。
陳庭欣曾分享於家中做瑜珈照片，令豪宅意外曝光，超高樓底、大廳空間寬敞，選用木製家具、大理石大圓餐桌，又有天台、車庫及花園等，對比以往公屋可謂幾級跳。陳庭欣曾自稱喜歡簡單生活，更笑言男友養她肯定便宜過養遊艇。其實近年陳庭欣依然落力工作，她曾強調工作同感情分得好開，就算結咗婚都要工作。
今日（13日）陳庭欣再出PO，指今日將會在電視上一日見她六次，寫著：「今日睇電視，可能會不停見到『唔同年代』嘅我，2:30pm TVB Plus 《3日2夜 - 斐濟篇》、7:30pm 翡翠台 《東張西望》、8:00pm 翡翠台 《大師兄Welcome Summer大激戰》、9:30pm TVB Plus 《電影：L 風暴》、00:30am 翡翠台 《東張西望》重播和1:40am TVB plus 《3日2夜 - 斐濟》重播。」有網民留言：「勁呀！直頭可以挑戰羅樂林，上埋國際新聞！」
