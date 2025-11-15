前東張女神大阪旅行邪惡視角曬驕人上圍 出身富裕名校法律系畢業
撰文：董欣琪
出版：更新：
現年35歲的魏韵芝（Joyce）在2016年參選港姐，雖然最後20強止步，但亦順利加入TVB，講得一口流利英文的她初期以主持明珠台節目《港生活・港享受》（Dolce Vita）為主，其後亦有主持節目《東張西望》、《流行都市》及《3日2夜》等，外形出眾的她不時在社交平台大派福利，成為不少網民心目中的女神。近日魏韵芝與家人去了日本大阪旅行，她更在IG分享泳照，大曬好身材！
魏韵芝曾與鄺潔楹（Judy）、伍樂怡（Kelly）到馬爾代夫拍攝節目《3日2夜》，憑完美Body打響名堂，但其實她不但外形出眾，背景亦十分猛料。出身富裕家庭的魏韵芝，外公是關之琳的富商前夫王國旌，媽媽經營高級餐廳，而哥哥就是鄧紫棋（G.E.M.）的造型師男友魏俊傑（Mark）。魏韵芝3歲時隨爸爸移居外國生活，直至父母離異才回流香港。畢業於英國倫敦政治經濟學院法律系的魏韵芝，更取得香港中文大學法律學院法學專業證書，曾於律師行任職兩年半事務律師。
不過魏韵芝在2016年放棄律師的7萬元高薪厚職參選港姐，雖然最後落選，但仍獲TVB賞識簽約成為旗下藝人，主要擔任主持工作。魏韵芝曾與森美、戴祖儀（Joey）、賴彥妤（Vivienna）及王嘉慧（Cathy）一起主持節目《LAW霸女神》，又與洪永城、宋宛穎及何沛珈主持健康資訊節目《早D知早D醫》，展現自己的出眾能力，絕對是才貌兼備！