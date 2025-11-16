天王愛妻睇球賽上圍形狀怪異疑嚴重移位　網民被嚇窒：垂得好誇張

台灣天王周杰倫與太太昆凌於2015年結婚，兩人婚後生活幸福，並育有三個孩子Hathaway、Romeo及Jacinda。兩人早前現身上海觀賞網球賽事，原本是私人行程卻因當日造型而引起網民熱議。昆凌的白色背心造型被網民拍的上圍形狀異常，而周杰倫則被網民質疑戴假髮。

周杰倫與昆凌結婚多年一直非常恩愛。（IG圖片）

一向甚有時尚觸覺的昆凌當日打扮休閒，身穿一件白色貼身背心。有網民拍到周杰倫、昆凌與友人同行欣賞球賽，而眼利的網民發現昆凌的上圍形狀非常不自然，更似乎出現嚴重移位的情況，視覺效果怪異。有大批網民看到片段後都感到不解，更留言表示：「好像完全沒有支撐，垂得好誇張」、「上胸無肉穿這樣真的很怪異」、「胸墊厚了」、「這上圍怎麼回事？看起來很不對勁」、「平口內衣啦，一堆沒常識的」、「這上衣穿的看著好難受」、「胸部不正常」。

日前有網民將偶遇周杰倫及昆凌的照片分享到社交平台。（小紅書）

有網民指昆凌的上圍形狀怪異。（小紅書）

更出現疑嚴重移位的情況。（小紅書）

另外，周杰倫的髮型同樣成為討論焦點，有網民指周杰倫的髮量似乎比以往濃密，質疑戴了假髮片，更指：「我比較想問：該如何確定周杰倫是不是真的？」、「話說周杰倫怎麼沒想過去做植髮」、「周杰倫如果出門戴鴨舌帽就是真髮，只是你有沒有膽量把他帽子摘掉」、「是髮片吧」、「周是假髮？？？」其實周杰倫的髮量多年來一直備受外界關注，他本人過去曾大方承認會使用假髮片做造型，認為這是藝人敬業的表現。

有網民指周杰倫的髮量似乎比以往濃密，質疑戴了假髮片。（小紅書）

