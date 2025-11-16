汪明荃羅家英結婚16年終圓婚紗夢　不丹披嫁衣老公情不自禁錫額頭

現年78歲的「阿姐」汪明荃與羅家英於2009年結束20年愛情長跑，在美國拉斯維加斯註冊結婚，兩人結婚多年一直恩愛如初，更不時分享甜蜜合照放閃。近年兩人開展半退休狀態，經常外遊歎世界。早前羅家英以驚喜現身汪明荃主持的旅遊節目《帶阿姐看世界》，夫妻檔遊不丹。

汪明荃今日（16日）在IG分享了多張與羅家英穿上不丹傳統民族服裝的婚紗照！（IG圖片）

好甜蜜！（IG圖片）

汪明荃今日（16日）在IG分享了多張與羅家英穿上不丹傳統民族服裝的婚紗照，其中一張更見羅家英情不自禁親吻阿姐的額頭，兩人更甜蜜對望，一切盡在不言中。不過原來兩人自2009年結婚後一直沒有拍過婚紗照，汪明荃稱因為當時二人在美國註冊結婚，未有穿上婚紗或者裙褂，今次的婚紗照可謂圓夢。

羅家英情不自禁錫阿姐額頭。（IG圖片）

原來兩人結婚多年一直都沒有拍攝婚紗照。（IG圖片）

汪明荃與羅家接受TVB娛樂新聞台訪問時，透露兩人當年結婚沒有穿婚紗或裙褂，阿姐表示：「佢（羅家英）成日問我哋幾時影返輯相，今次我冇特別同佢講，因為我要嚟到呢度先知啱唔啱，估唔到最後落實喺不丹影相，而且仲有大師同宗教嘅祝福，仲有好多村民同我哋慶祝，佢哋煮啲嘢都好好食架，真係好難忘。」

終於圓夢！（IG圖片）

甜蜜幸福！（IG圖片）

而羅家英對影婚紗相這件事一直耿耿於懷，多年來也有想過飛其他地方拍攝，想不到今次竟然在《帶阿姐看世界》中夢想成真，羅家英笑言：「影結婚相我覺得都係要趁我哋仲後生、靚靚哋嘅時候影番張紀念吓嘅。嗰時有諗過不如去韓國影婚紗啦、西式啲啦，我有係咁諗過吓嘅，估唔到嚟到不丹突然間，可能我同製作組約略講過吓，咁佢就暗中安排咗。」羅家英更透露有大師加持二人婚姻，讓兩人婚姻幸福，家庭美滿。當羅家英在訪問上突然捉實汪明荃的仔感慨地表示：「我就還咗個心願嚟喇係咪呀？」汪明荃則不知如何反應，只伸手回應老公說：「係、係、係。」