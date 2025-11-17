巨星前妻失婚懶理親生女七年　62歲近照曬神級體態：完勝同齡老人

鍾鎮濤前妻、現年62歲的「前B嫂」章小蕙父親章建國是加拿大中文電視台的創辦人，出生富裕，因鍾愛掃貨和名牌，曾豪言「飯可以不吃，衣服不能不買」，而獲封「香港第一拜金女」，更曾被指其奢華生活是導致鍾鎮濤破產的主因。章小蕙離婚後，隨時間流逝，她以實力證明了驚人吸金力和生意頭腦，她專心經營自家網店「玫瑰是玫瑰」，主攻內地直播市場，賺到盆滿鉢滿，榮升帶貨女王！章小蕙利用多年不變的凍齡美貌和知名度做生招牌，狂賣護膚及化妝品。日前她在街頭閑逛的照片曝光，零白髮和優雅姿態獲激讚：「完勝身邊62歲老人」！

章小蕙曾經活躍娛圈活動。（視覺中國）

章小蕙曾經活躍娛圈活動。（視覺中國）

日前有網民在社交網分享章小蕙的照片，章小蕙在街頭手持靚袋閑逛，一身全黑連身裙，低調時尚又不失優雅，洋溢高級感！雖然已達花甲之齡，章小蕙不見駝背，腰板尚算挺直。章小蕙髮量依然驚人，一頭濃密黑髮披肩，一根白髮都見不到，平時一定保養有功。有網民「佩服她穿高跟鞋的能力」。不過亦有網民指見過她真人，「一眼能感覺到歲月痕跡」。

章小蕙。（網上圖片）

章小蕙當年因戀上已婚富商「白頭佬」陳曜旻後又分手，對方宣布破產轟動全港。與鍾鎮濤離婚後，章小蕙專注個人生活，女兒鍾嘉晴就跟着爸爸一起生活。多年來章小蕙與女兒關係疏離，2011年章小蕙妹妹章小婉與范姜發生口角，雙方一度鬧上警局，當時身在美國的章小蕙專程趕返香港，並到警署報警稱愛女曾遭襲擊，希望為女兒出頭；鍾嘉晴卻力撐繼母，更反指已7年未見過媽媽，直斥章小蕙「搞新聞」。

章小蕙近年私人生活低調。愛保養的她愈來愈愛錫自己，近來她曾拍片記錄特意飛到德國極著名的貴族療養中心作療養的過程，其皮膚年齡只有40多歲，相比狀態跟她同樣歲數、100個同樣住在中國的人去做對比，章小蕙的皮膚狀態排行第一，足見章小蕙平時養尊處優。

章小蕙氣質優雅，62歲都保養得宜。（小紅書）

章小蕙氣質優雅，62歲都保養得宜。（小紅書）

網民評論。（小紅書）

身在外地的鍾嘉晴，受騙後還是將事情告訴B哥鍾鎮濤及范姜。（IG：@chloebeebeebee）

鍾嘉晴是B哥鍾鎮濤的大女兒。（IG：@chloebeebeebee）

鍾嘉晴是B哥鍾鎮濤的大女兒。（IG：@chloebeebeebee）

鍾嘉晴是B哥鍾鎮濤的大女兒。（IG：@chloebeebeebee）

鍾嘉晴。（鍾嘉晴微博圖片）

鍾鎮濤（阿B）與太太范姜素貞結婚多年仍恩愛。（IG：@fan_fan_fanchiang）