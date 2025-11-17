最上鏡小姐與安德尊合照竟被指「夫妻相」　高EQ回應平息網民罵戰

現年21歲、應屆港姐「友誼小姐」及「最上鏡小姐」李尹嫣（Victoria），樣子甜美、身材高䠷，而且有一個做經理人的媽咪，人脈極廣。李尹嫣參選期間一直被視為大熱，可惜最終大熱倒灶，賽後更有不少網民對賽果提出質疑，表示不合乎預期，更有人在討論區高呼「還我1號」，認為冠軍應是李尹嫣，而不是9號陳詠詩。愛女心切的李媽，曾在小紅書公開力撐女兒是民選冠軍，但最後疑因用詞不當遭網民直斥急刪po。

李尹嫣贏得「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」，但無緣三甲，令不少人跌眼鏡。（IG@victoria.v_yy）

李尹嫣笑容甜美，身材高挑。（IG@victoria.v_yy）

李尹嫣指有意入行做藝人。（IG@victoria.v_yy）

雖然部分網民替李尹嫣不值，但她自言滿意賽果，並希望成為全方位藝人，表現大方且滿滿正能量，深受網民支持。近日，李尹嫣與應屆港姐冠亞季、大王安德尊及何猷啟等一同出席慈善活動，與一眾老友記打成一片，玩得非常開心。

李尹嫣氣質清純。（IG@victoria.v_yy）

靚女！（IG@victoria.v_yy）

搭電車都洋溢仙氣。（IG@victoria.v_yy）

而李尹嫣也趁機找來早前「認愛」宋芝齡的安德尊合照，原來兩人十多年前已經「結緣」，她分享了兩人十多年前後的合照，並寫道：「有幸跟大王安德尊跟各個住戶互動，他們都好熱情好可愛。趁著時間空檔重現了這張超過十年的照片，很驚訝他還記得我！大王真的沒老過，但我卻大隻了不少呢」。

近日，李尹嫣與應屆港姐冠亞季、大王安德尊及何猷啟到酒樓出席慈善活動。（小紅書）

與現場老友記打成一片。（小紅書）

合照曝光後，有網民大讚李尹嫣由細靚到大，也有網民語出驚人，指兩人有「夫妻相」，因而引起激烈討論。該網民遭其他網民炮轟：「你是fong（瘋）了嗎？」、「驗下眼吧」、「我也是服了這怎麼就有夫妻相…亂講」、「你冇嘢啊嘛」。對此，李尹嫣親自「現身」回應該網民：「大王是我們尊敬的前輩啊。」隨後她又再分享另一張與安德尊的合照，並透露：「剛剛出活動又見到大王啦（一週見三次的緣分），他抓著我說要完美復刻這張照片，真的是好熱情、滿滿能量的前輩呀。」李尹嫣以高EQ成功化解網民紛爭，盡顯「友誼小姐」風範。

李尹嫣曬出10年前後與「大王」安德尊合照。（小紅書）

竟被指有「夫妻相」。（小紅書）

樓主留言引起網民熱烈討論，李尹嫣親回平息罵戰。（小紅書）

李尹嫣之後再曬一張與大王合照，透露大王在另一活動抓住她合照，笑言要完美復刻舊照，大讚對方是好熱情又滿滿能量的前輩。（小紅書）

除了高EQ外，李尹嫣深受前輩寵愛，苑瓊丹曾在節目中直言：「選唔到係你嘅損失」，並透露對方擁有「驚人神力」，佢識得玩一啲數字遊戲，佢可以用一啲譬如生日號碼，佢唔係睇八字，生日號碼、電話號碼同住嘅號碼，可以講你嘅嘢出嚟。佢點講我呢？佢話你個人急得好交關，佢唔識我㗎！佢又唔係唔識我嘅，係我朋友個女，但佢喺英國返嚟，佢就話你個人好急，但你好得意，好鍾意埋單食飯嗰陣時，呢個佢冇辦法知道，仲有呢個細路女叫我改，我真係改咗好多，佢話原本你有好多機會，有更加多比別人搵錢嘅機會，但輸咗你會有脾氣！佢話其實係啲脾氣燒咗你啲財！原本你好勁，我話係咩？咁我鬧少啲。（係呀，你成日好容易發火！）唔啱梗係要出聲，我成日都話生命好短暫，我成日都話工作好似喺戰場，我連司機遲到兩分鐘都會鬧，自從佢話咗我呢樣嘢之後，火燒福德宮，吞返落去先。」

苑瓊丹曾在節目中直言曾得李尹嫣「點醒」。（影片截圖）

李尹嫣14歲出國前往英國著名學府Cheltenham College 就讀，成為何超蓮、莫文蔚師妹，更在IGCSE取得9A成績！（IG圖片）

李尹嫣14歲出國前往英國著名學府Cheltenham College 就讀，成為何超蓮、莫文蔚師妹，更在IGCSE取得9A成績！據李尹嫣好友表示，她自小學習唱歌、溜冰、舞蹈舞等，中小學期間不時公開表演，更早於14歲前已完成ABRSM鋼琴八級，RAD芭蕾舞六級及IF。期後李尹嫣前往英國就學後，更開始學習竪琴聲樂，考獲ABRSM古典聲樂六級及倫敦聖三一現代曲聲樂八級、ABRSM 竪琴八級（待考中），認真多才多藝！

李尹嫣曾獲詞聖盧國沾邀請參與其作品騷，與羅敏莊同台合唱！（IG圖片）

李尹嫣熱愛粵曲。（IG圖片）

而據知，李尹嫣讀書時已屬校內「風頭躉」，早於校內獲「最佳友誼獎」，更被選做大學「香港學生會主席」一職！除音樂有天份外，李尹嫣亦成為英國Cheltenham College羽毛球校隊及倫敦大學Royal Holloway羽毛球校隊成員。每年返港放暑假，都會跟隨香港藝術發展局- 戲曲組主席劉惠鳴學習粵劇，不時為獨居長者表演，充滿愛心！雖然「八足咁多爪」，李尹嫣謙稱小康家庭成長，盼為上一輩出一分力！