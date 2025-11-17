巨聲高音王離巢TVB重新開始嘆不易　身兼數職憶學生鼓勵感動落淚

現年42歲的前TVB藝人陳國峰（Penny）於2010年參加《超級巨聲2》入行，當年有「高音王」稱號，但簽約後，陳國峰在音樂上獲得機會不多，反而主力拍劇和擔任主持工作，可惜一直都是演些閒角，發展平平，最令人深刻的可能就是《兄弟幫》和在《愛‧回家之開心速遞》中飾演雷公（白彪飾）的保鑣Dino一角才開始比較入屋。至23年，陳國峰選擇離巢，他當時《香港01》訪問表示選擇離巢的原因有二，一是因為約滿，二是希望往外闖，爭取多些不同的機會，以及給太太和两兒子更好生活。

現年42歲的前TVB藝人陳國峰（Penny）於2010年參加《超級巨聲2》入行。（節目截圖）

陳國峰同林盛斌(Bob)主持《兄弟幫》多年，感情要好。(影片截圖）

陳國峰之前於《愛回家之開心速遞》入面飾演雷公保鏢。(劇集截圖)

兩年過去，陳國峰近日在社交平台感嘆「重新出發，原来是真的不容易」，又直言多年來看著那麼多同伴發光發熱，很多都有自己的代表作，甚至已經有個人演出會，他也會問自己：「陳國峰，你仲要唔要繼續啊？」不過每次見到觀眾和網民仍會討論他的演出和記得他的名字，就令他有動力堅持下去。

陳國峰有兩個可愛兒子。（IG圖片）

陳國峰加入阿叻的精裝明星足球隊。（小紅書）

陳國峰最近還與孫慧雪齊齊做電影主角。（陳順禎 攝）

陳國峰擁有爆肌身材。（IG截圖）

前日（15/11），陳國峰又以「從舞台到台下，我從今天開始做自己」為題，分享離巢後的心理歷程。陳國峰直言離開電視圈後，有段時間真的很迷茫，收入也不是很穩定，因此身兼多職：「一邊做健身教練、一邊教唱歌，有時會接下登台商演，跟住又會拍下戲。」

陳國峰直言離開電視圈後，有段時間真的很迷茫，且收入也不是很穩定。（小紅書）

陳國峰指當時身兼幾職，一邊做健身教練。（小紅書）

一邊教唱歌。（小紅書）

陳國峰續言：「其實有好多街坊朋友、甚至乎我教嘅學生，佢哋都認得我，有啲會同我講：『喂，國峰啊，點解而家喺電視機咁少見到你嘅，原來你嚟咗呢度教唱歌啊？』跟住我就同佢講：『係啊，我都係打份工，其實我無問題，我ok啊！』」

陳國峰憶起學生對他的鼓勵。（小紅書）

即時眼濕濕。（小紅書）

陳國峰感動落淚。（小紅書）

陳國峰記得有一次，印象很深刻，就是他正在教的一班學生，下課後，其中一個學生問他：「老師啊，你係唔係超級巨聲嗰個國峰隊長啊？我話係啊、係啊！跟住佢即刻好興奮咁同我：『我細細個已經睇你比賽，我好鍾意聽你唱歌啊』。」陳國峰憶述至此，不禁雙眼通紅、眼泛淚光，哽咽地說：「嗰刻我真係好感動，亦都好有成就感，所以我好感恩。由被人仰望嘅舞台，到腳踏實地去教人，其實我發現可以運用自己嘅專業去幫到人進步，其實呢種快樂係實在，所以從嗰日開始，我相信一個說話：『舞台可以落幕，但係人生唔會』。」

經歷令陳國峰有所領悟。（小紅書）

陳國峰表示現在可以做回自己。（小紅書）

陳國峰鼓勵大家努力堅持，一定會有回報。（小紅書）

陳國峰表示，以前在劇本裡面都是飾演其他的角色，演不同的壞人，現在他在自己的生活裡面「我做返我自己，我自己係主角，係自己人生嘅導演。」他希望藉這條片跟大家分享，儘管你現在覺得生活有多不如意，都要相信「努力堅持，到最後你一定會有回報。」而不少網民亦留言為陳國峰打氣，叫他不要放棄：「多才多藝又肯腳踏實地，得噶！」