洪金寶突回春被捲入「神秘液體」陰謀論　網民批博主為刷流量亂講

近期有不少內地博主在社交平台討論李連杰進行「器官移植」手術助回春，更一度流傳他注入「一種東西」，令身體重回年輕人狀態。由於謠言傳得太厲害，李連杰事後拍片赤裸上身證身體並沒有手術疤痕，更表示人言可畏，希望網民要懂得分析，不要拿這些事情炒作。而近日，73歲的影壇大哥大洪金寶竟然受到同樣質疑。

網絡驚傳李連杰「換零件」終極回春 赤裸上身拍片闢謠：人言可畏

李連杰今年8月公開手術後病床照。（影片截圖）

李連杰就疑似對此作出回應，並赤裸上身拍片證明身上沒有進行過大手術的疤痕。（小紅書）

洪金寶早前多次被網民拍得腳步蹣跚老態龍鐘，出入需要坐輪椅，加上曾經接受過「通波仔」手術以及患有糖尿病，身體狀態令網民擔憂。不過近日洪金寶頻頻在抖音分享影片，身體狀態回春而且身手敏捷，因而惹來陰謀論。近日不少微博博主發文，揣測洪金寶與李連杰等藝人注射過「神秘液體」助回春，但沒有解釋來源及「神秘液體」是什麼。

洪金寶被拍得坐輪椅現身電影院。（小紅書）

洪金寶最近身體狀態壯健。（抖音）

有大批網民批評這些博主為博取流量發布沒有證據的揣測，更有粉絲呼籲洪金寶以正視聽，澄清真相。不過有關洪金寶注射神秘液體，有網民認為只是治療膝關節退化的方法，即是醫生從其膝蓋中抽取的關節液，以立即緩解症狀。另外，亦有網民指養生及治療都能夠有助身體回復狀態。至於為何要坐輪椅，洪金寶曾表示他因為長年累月拍戲，膝蓋受傷是無可避免的，坐輪椅代步是因為膝蓋痛而不想走路，並不是不能走路。