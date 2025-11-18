謝嘉怡被爆與混血高大男友商場咀嘴　無名指戴情侶戒疑似秘婚？

現年30歲的謝嘉怡於2020年參選港姐奪冠而入行，自當選以來謝嘉怡一直深得觀眾喜愛，多年來拍劇機會不多，早前更宣布離巢。近年謝嘉怡開始轉型從商，亦經常分享運動日常，包括拳擊、踩單車、跑步等，而感情方面亦有新動向。今日（18日）自稱只曾拍過1次拖的謝嘉怡，被雜誌爆出與大隻型男蜜運中，兩人情到濃時更在商場甜蜜咀嘴。

謝嘉怡於2020年參選港姐奪冠而入行，自當選以來謝嘉怡一直深得觀眾喜愛。（IG圖片）

謝嘉怡早前宣布離巢。（資料圖片）

今日有雜誌爆出謝嘉怡脫單成功，拍得謝嘉怡本月初在港台離開後，登上一部停泊在附近的黑色私家車，到達樂富商場下車時，謝嘉怡已換了一身黑色運動服，與跟身旁的高大猛型大玩情侶裝。步出停車場後，兩人起初保持距離，但慢慢地靠近，男友更出奇不意地從後擁抱謝嘉怡，兩人更甜蜜咀嘴，之後男友駕車返回兩人同住的元朗村屋愛巢。

謝嘉怡被爆脫單成功，與混血高大男友在商場甜蜜咀嘴。（IG圖片）

男友Andy同樣熱愛運動。（IG圖片）

消息指，男友Andy從事品牌宣傳片拍攝工作。（IG圖片）

消息指，謝嘉怡的男友叫Andy Cheung同樣是一名混血兒，從事品牌宣傳片拍攝工作，跟不少運動品牌合作。翻查社交平台，兩人早已互相追蹤，更一樣熱愛運動，更經常分享跑步、游水、行山、打泰拳、踏單車等的片段及帖文。另外，在兩人在IG的分享的照片中，兩人均在左手無名指都戴上了同款金色戒指，疑似秘婚。

兩人均在左手無名指都戴上了同款金色戒指。（IG圖片）