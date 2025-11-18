許紹雄出殯｜歐陽震華憶往事哽咽　讚對方神一般存在自覺無地自容

香港資深演員許紹雄（Benz雄）今年10月28日不敵癌魔於醫院安詳辭世，享年76歲，其喪禮昨日（17/11）於大圍寶福紀念館地下寶福堂舉行，今日上午舉行大殮儀式隨即出殯火化。許紹雄的家人以及摯親好友今日都有到殯儀館及火葬場送別他最後一程。



歐陽震華在許紹雄的火化儀式後接受傳媒訪問，分享他懷念許紹雄的往事，表示：「其實我同Benz呢，佢係我大師兄，佢大我10年，佢第一期（訓練班），我第十一期，咁直到我哋正式結片緣就係拍《賭場風雲》，咁我啦，Benz啦同三哥（苗喬偉）三個做好兄弟。頭先喺上面都撞到阿戚（戚美珍）同三哥，我同三哥都有份幫Benz扶靈，阿戚同我講嗰時最開心就係睇你哋拍《賭場風雲》，估唔到就好似個劇情咁樣，佢（許紹雄）走咗先。」此時歐陽震華即哽咽說：「唉，我聽到呢句說話真係，即係人就係咁簡單㗎咋，即係戲如人生，好似我哋三個喺戲入面做三兄弟，戲入面Benz雄走咗，都成20年前喇，05年拍嘅。咁大家都有情有義吖，祝佢去一個佢好想去嘅地方，一定係咁嘅。」

歐陽震華接受訪問。（陳順禎攝）

問到他可有好多回憶湧上心頭，歐陽震華感嘆地說道：「好多，我….唉，佢走嗰日我都喺我自己個微博度發咗一篇，幾句啦，其實我喺拍《賭場風雲》之前，覺得我自己係主角梗係好多方面都可以獨當一面，但係到拍《賭場風雲》我對住Benz雄，我簡直係無地自容呀，真係呢啲先係神嚟㗎嘛，即係佢做咩都得嘅。佢做乜嘢都稱職嘅，佢百搭嘅，我頭先喺禮堂度同鍾樹佳監製，阿鍾導傾開，佢話真係可惜呀呢個圈又少咗一位可以令觀眾睇到五體投地嘅人。老實講句，有邊套戲有邊套劇有Benz雄喺入面，嗰套劇或者戲一定好多㗎喇，無論收視無論票房都一定好多嘅。多謝Benz畀到大家好多歡樂，多謝。」

歐陽震華晴天霹靂！（葉志明攝）

問到歐陽震華與許紹雄私下相處的難忘事，他說：「其實我哋做呢行好怪嘅，喺嗰套戲好熟，好熟好熟，但係拍完套戲之後會有幾多次再見面呢？呢個唔敢包嘅。但係我，第一我同佢以前呢係視藝會足球隊嘅，一齊踢波嘅，就唔係明星隊，明星隊就係電影明星，視藝會就係電視演員，佢做會長，佢係搞手，咁我哋嗰陣時成日都有一齊踢波嘅，成日見面，個個禮拜都踢波。後尾嗰個會就無搞之後啦，我哋好多時都會喺一啲場合度見到面嘅，最近兩年都有見過下咁樣。（咁有無聽佢近年身體嘅問題？）完全唔知。（即係佢都想隱瞞唔想你哋擔心？）我唔知佢係咪刻意瞞，但係我覺得佢係一個唔想人麻煩佢，佢亦唔想麻煩人嘅一種人，同我差唔多。」

歐陽震華續說：「我覺得佢心態上係好開朗嘅，好豁達嘅，即係覺得個個人都係會行呢條路㗎啦，係咪，睇下邊個上車邊個落車先之嘛。（最後一次私下見面聚會係幾時？）成年之前㗎喇，一齊食飯。（咁你收到消息係咪好唔開心？）我係收到芷珊call我，阿佘call我，我咪即刻落去養和囉。（放低工作即刻過去？）唔係放低工作，嗰日我啱瞓醒，咁樣咪即刻落去睇下，吓，咁嚴重？搞到我都晴天霹靂，我睇嗰啲片佢早幾日先同個女拍下啲點樣打機呀，鬥嘴呀咁嘅片。咁所以，唉，珍惜眼前人，珍惜現在，日日都開開心心。」