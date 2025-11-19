71歲美魔女吸金力驚人曬LV手袋貴氣滿瀉　圈中老公貼身緊張護妻

「美魔女」趙雅芝近年長駐內地工作，今年已71歲的她開騷依然有價有市，人氣爆棚。當年只有19歲的她參選1973年港姐，雖屈居第4名，但入行後以《倚天屠龍記》、《新白娘子傳奇》等電視劇走紅，獲封「古裝第一美人」。趙雅芝憑借高人氣打入內地市場，今年生日大搞從藝50年派對，最貴飛火速被秒殺，登上「綜合熱銷榜」首位。趙雅芝不負粉絲熱情，一改優雅形象，以帥氣鼓手造型打鼓登場，之後脫下黑色皮褸，獻上搖滾版《瀟灑走一回》，型格又靚女！吸金力驚人的她日前與現身機場，除了老公在旁緊張跟隨外，趙雅芝大曬LV袋，貴氣逼人！

趙雅芝大搞「從藝50周年時光派對」。（網上圖片）

趙雅芝。（視覺中國）

趙雅芝近日完成從藝50周年派對，現身機場獲粉絲偶遇。趙雅芝穿上黑色皮褸，孭LV靚手袋，官方手袋價錢為26600港幣。趙雅芝隨行的還有老公黃錦燊。黃錦燊一路跟着趙雅芝，由開騷到回家都從旁陪伴，十分緊張老婆。他又友善地與粉絲揮手打招呼，看來已習慣了老婆的高人氣。趙雅芝入閘後與粉絲揮手道別，網民大讚趙雅芝又靚又親民貼地，是真正的「不老女神」。

趙雅芝和汪明荃均老得優雅。（圖：小紅書）

趙雅芝於1975年與醫師黃漢偉結婚，1983年離婚，取得兩子（兄黃光宏、弟黃光宜）的監護權。其後1984年趙雅芝與黃錦燊在美國結婚，育有一子黃愷傑。趙雅芝年輕時已魅力沒法擋，她於1979年拍攝《楚留香》時認識了鄭少秋，曾合演《大報復》、《富翁》、《倚天屠龍記》等，當年一度傳出緋聞，有傳因而惹怒肥姐沈殿霞。

黃錦燊（Melvin）亦是資深演員，拍攝超過100部電影及電視劇集，憑高大壯健、長髮短鬚造型深入民心。黃錦燊出身美國華僑家庭，自小在舊金山唐人街長大，於加州大學修藥劑學讀到博士，曾擔任註冊藥劑師。後來棄高薪厚職，淡出幕前轉職成為大律師，後又復出拍戲。黃錦燊1981年因拍攝《女黑俠木蘭花》，與正跟前夫打官司爭取兒子撫養權的趙雅芝相識，4年後兩人於美國結婚。黃錦燊曾分享與趙雅芝結婚多年相處之道，黃錦燊透露出現摩擦時會哄回太太：「我們都互相尊重，夫妻多年、朝夕相處一定會出現摩擦，由育兒教育到各自的事業，一定會有不同意見。最重要是盡量了解對方的出發點，許多時候自己的觀點未必完全正確，大家要妥協。」他亦笑言：「女孩子要哄的，要懂得控制脾氣，不要讓脾氣蓋過焦點。」

趙雅芝孭LV手袋現身機場。（小紅書）

老公黃錦燊緊隨其後。（小紅書）

十分緊張太太。（小紅書）

排隊。（小紅書）

老公跟住。（小紅書）

同粉絲講拜拜。（小紅書）

黃錦燊與薛家燕當年於《真情》的互動，讓觀眾非常深刻。（《真情》劇集畫面）

黃錦燊與妻子趙雅芝。（趙雅芝微博圖片）

黃錦燊與妻子趙雅芝相愛多年。（趙雅芝微博圖片）