台慶｜傳曾志偉台上有五分鐘驚人發言 司儀林盛斌5字回應

林盛斌（Bob）昨晚（18/11）於電視城出席明晚台慶拜神儀式。他接受《香港01》訪問時表示，今年會與汪明荃、朱凱婷及一眾往年台慶得獎者擔任司儀，雖然當中有幾位是司儀初哥，但Bob大讚眾人表現淡定，稍為提點便可，更笑指龔嘉欣十多年前已主持《東張西望》，是他的前輩。

曾志偉昨日出席台慶拜神儀式（葉志明攝影）

除了擔任司儀，Bob當晚還會與《女神配對計劃》一眾女神，聯同《福祿壽訓練學院》的阮兆祥、王祖藍、李思捷及一眾學員一起演出。他不需扮鬼扮馬，會以主持身份配合他們演出，所以較為輕鬆。但台慶其中一個環節卻令他感受很深，就是由前輩交棒給後輩的「薪火對話」，他回憶起自己之前在台慶中參與「飲奶」的環節，一邊飲到嘔，一邊道出做新人也曾經歷過前輩或者幕後的批評和指點，而從中成長。

最近電視城瘋傳總經理曾志偉做到今個月底便會離職，並會在台慶上有5分鐘告別感言，本月9日曾志偉出席EYT聚會，被傳媒追問是否月底離巢，當時曾總經理，語帶輕鬆「咁快？台慶再講啦」

曾志偉本月9日出席活動時被問及是否月底離巢，他沒有正面回應。（葉志明攝影）

對於曾志偉月底離一事，Bob聞言反問記者：「咁緊張？嗱，我就無聽聞呢單嘢。（司儀稿有無呢環節？）完全無呢part，司儀稿對稿無呢part。連你頭先講嘅嘢我都唔知。（但有無話要預留時間俾曾總？）無喎，最尾就係大抽獎和切蛋糕，等我同總經理索下料。」

另外，容祖兒早前自爆Bob曾向她介紹對象，但男方外形跟Bob有點似，不合眼緣，得啖笑。Bob笑指經常會留意身邊一些「筍盤」的男士和女士，如果覺得合適都會互相介紹，「我都有問男方，不如我介紹祖兒俾你認識，佢話都好，咁我咪將對方張相傳畀俾祖兒姐姐，但我唔知道佢唔鍾意無頭髮。（話同你有啲似樣？）都的確係有一兩個似嘅。但有啲好長頭髮嘅，佢又唔鍾意。不過無所謂嘅，祖兒成日都話，你有適合嘅咪傳過嚟睇下囉。我都成日做呢啲雞仔媒人架啦，但見到身邊朋友成雙成對係開心嘅。」

Bob未聽聞總經理曾志偉會在台慶上宣佈辭職的消息。（葉志明攝）

Bob信心滿滿地表示，會繼續努力，給多點驚喜祖兒。問到祖兒有何擇偶要求？Bob笑言：「其實都係緣分，其實可能好多人都追求緊佢，或約會緊佢。我覺得佢都咁好條件、咁叻嘅女仔，講真我都要搵返啲咁上下好條件嘅男仔俾佢，我暫時識到嘅有做生意、醫生、律師，都係比較正經啲，所以樣爭少少，但好樣啲又花弗。（上次介紹俾祖兒嘅係咩職業人士？）我要睇返相先知，因為我有時真係同時間一張相傳畀好多個人，搞到自己都亂咗。（即係仲要鬥快搶？）筍盤就梗係要快啲落訂。得架啦祖兒，畀啲機會我試多幾次，搵啲唔好同我差唔多樣嘅，搵啲靚仔啲嘅。」