TVB台慶2025｜陳懿德走出失準陰霾 聞羅天宇給300分勁冧:佢係好好

陳懿德（德德）昨晚（18日）現身電視城，跟一眾藝員齊齊出席《萬千星輝賀台慶》拜神儀式。陳懿德今年再度獲委以重任，冧莊擔任台慶司儀。提到最近繼《聲秀》決賽中連環出錯後，日前主持《聲秀》畢業演唱會時又說錯舉行日期，今次任台慶司儀會否有股無形壓力？她在接受《香港01》訪問時，坦言自己已走出陰霾，將失誤視為成長的養分。

陳懿德今年再度獲委以重任，冧莊擔任台慶司儀。（葉志明攝影）

陳懿德直言主持《聲秀》決賽失誤後，經歷了一段艱難的「沉澱期」，頭三日情緒幾乎崩潰，在家中不斷痛哭。對於網上負評洗版，陳懿德說著說著開始眼泛淚光，「每一個評語我都有睇到，起初睇到係會唔開心，接受唔到自己會有一個咁唔好嘅表現，好似自己殺咗自己咁。但沉澱過後，覺得網民講得好有道理。既然發生咗，就唔好再鑽牛角尖，應該視呢次過失為好好的養分，令之後嘅路行得更謹慎、更沉穩。」陳懿德也有反思大家提出的問題，例如聲線方面，她自言一直有去上課改善，經過今次教訓後，時刻提醒自己要「壓低聲線、咬字清晰」，不再讓開心情緒主導，也要感激公司繼續給予機會。

陳懿德表示《聲秀》決賽失準後，收到很多台前幕後同事的慰問和鼓勵，令她很感動。（葉志明攝）

提到其緋聞男友羅天宇在傳媒面前鼓勵她重拾信心，並對她回應負評的表現給予「300分」的分數。陳懿德聞言即時展露甜笑，雖然表現害羞，但亦大方表示多謝，「佢都係好好嘅，呢段時間都有make sure我係ok。（陪伴喺妳身邊？）我都有練習架。」

陳懿德預告台慶戰衣會切合自己的心情，揀選一條「彩虹色」的露肩裙，寓意重新開始。（葉志明攝）

Bob林盛斌也鼓勵陳懿德，他表示《聲秀》決賽結束後，曾發訊息安慰及提點對方。他坦言，其實作為一位只做了兩年左右的主持人，要獨自主持一個兩、三小時的大騷，並不簡單。Bob直言即便是今時今日的他，若被要求單獨一人主持全場，也會感到壓力。他認為陳懿德已表現得很出色，因為緊張而出現輕微的失誤是可以理解，並以過來人身份說道這是一個必經階段。Bob更斷言：「我覺得她未來必然是TVB最出色、最優秀的女主持，肯定係。」這番說話令陳懿德非常感動。