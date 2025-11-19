張家輝夫婦茶餐廳食飯盡顯恩愛　關詠荷素顏任影一暖心舉動好驚喜

現年60歲的張家輝入行多年拍過多套膾炙人口的電影，當中「化骨龍」一角至今仍深受觀眾和網民喜愛；其後張家輝成功轉型，更先後憑電影《証人》及《激戰》兩奪《香港電影金像獎》的「最佳男主角」。雖然升呢影帝，但張家輝拍攝時依然堅持親力親為，搏盡演出，近年又參與幕後製作，擔任導演。他完全沒有巨星的架子，曾多次被偶遇都盡顯親民一面，深得大眾喜歡，多年來一直很有人氣。

張家輝當年為《激戰》花了半年時間操肌。（電影劇照）

張家輝（陳順禎 攝）

張家輝是人所共知的好男人好老公好爸爸，他與同年的老婆關詠荷於2003年結婚，婚後育有一名寶貝女兒張童，兩人相愛逾20年至今依然十分恩愛，是圈中出了名的模範夫妻。關詠荷成為了媽媽後，便主力相夫教女，淡出幕前，一直鮮有露面，作風極之低調。前晚 (17日) 有網民就於一間茶餐廳偶遇張家輝與關詠荷拍拖吃飯，並把合照放到社交網上分享。博主透露「偶遇張家輝與關詠荷夫婦，人超級好，關詠荷還主動叫我坐在旁邊合影。」真是暖心又親民。

相中可見張家輝一身全黑打扮，與他出席許紹雄喪禮當晚的服裝一樣，相信是同一晚影到的。張家輝與關詠荷在卡位相對而坐，博主就坐在關詠荷身旁，三人一起合照，素顏的關詠荷大方任影，氣息絕佳，零濾鏡下風采依然，獲一眾網民讚好靚和有氣質。

張家輝與關詠荷食飯被偶遇。(小紅書)

張家輝送別許紹雄。(資料圖片)