51歲「最美亞姐」曾迷倒首富　慘被串變老變樣反擊：人活着就會老

現年51歲的軍楊恭如有四分一美國血統，長相標緻，她參選1995年亞洲小姐時，因靚絕當屆所有參賽者，不但一舉奪冠，更被譽為「亞姐中的亞姐」和「最美亞姐」。楊恭如年輕時緋聞未停過，最轟動是戀上「上海首富」周正毅，更被周正毅太太毛玉萍公開掌摑。多年後楊恭如才解釋不知對方有老婆，「後來我發現係第三者，覺得好受傷。」楊恭如近年搬回出生地上海生活，淡出香港大熒幕，不時在社交網上載片段。楊恭如日前拍片反擊沒有整過容，力證「原裝臉」。

楊恭如靚絕當屆亞姐。（微博@楊恭如）

楊恭如演《雪花神劍》梅絳雪。（劇集圖片）

2003年，29歲的楊恭如出席活動。（視覺中國）

楊恭如拍片騷出靚樣，51歲依然仙氣十足。楊恭如摸摸下巴，又拉高眼皮，她直言：「誰在哪胡說八道啊？啥說都給你拉黑！我就開了磨皮啊，下巴就是那麼尖！眼睛、雙眼皮就是那麼大！」楊恭如發文：「#原裝臉 #選美冠軍」，對自己的美貌相當有自信。

有人留言嘆道：「唉，美女已經老去，曾經2000年時候，在深圳經常看本港台，翡翠台，經常看到你的身影！」楊恭如大方接受老去，她回覆道：「人只要活着就會老！」

楊恭如飾演王珍珍。（劇照）

毛玉萍近年曾重提掌摑事件，她認為對方做得太過份，「我實在是忍受不了，她做得太過分！有一次晚上11點，上海下大雪，她打電話給我，叫我老公通電話，我說你老公是誰，她說『我老公睡在你旁邊，在打呼』，她竟然膽子那麼大，跟我講我老公在打呼，聽了以後我非常生氣，覺得她很過分，竟然把周公子當做他的老公，我說你等着，我只要見到你我就會打你一頓！」後來一次毛玉萍去銅鑼灣拿衣服，見到周正毅與楊恭如在樓下喝咖啡，便打給周正毅問他在哪裡，對方謊稱自己「跟Peter在君悅傾生意」，毛玉萍叫對方出來，對方一見到她，想拉毛玉萍走，拉不住便「自己溜走了」。之後毛玉萍找楊恭如，一度認錯人打錯人，再找到楊時「我上去就是一個耳光，然後我不解恨，我又上去，一巴掌，我說你不要讓我看見，下次給我看見，我見你一次打你一次」。毛玉萍再說：「然後我就走了。她就報警了，第二天全香港的新聞頭條全是這件事，這件事鬧得很大，對她影響非常不好，然後她就把報警的事撤銷掉了。」

楊恭如單身多年，除了與周正毅的緋聞外，她曾經伍詠薇介紹，同有「學界鄭伊健」之稱的「補習天王」簡俊傑相戀，戀情曝光後卻傳出男方一腳踏兩船，正印上門興師問罪，令這段情維持5個月便宣告結束。楊恭如又先後同亞視主持蔡錦豐、台灣明星黃少祺等傳過緋聞，可是均無疾而終。

楊恭如力證為「原裝臉」。（抖音）

拉高眼皮。（抖音）

多年過去一樣靚女。（抖音）