黃婧靈順從民意挑戰性感極限 驕人上圍擋不住：希望大家睇得開心

TVB年《萬千星輝賀台慶》紅地毯向來是女星爭妍鬥麗的戰場，波波黃婧靈，今晚（19日）繼續不負眾望，以一襲極具視覺衝擊力的晚裝現身，其驕人上圍呼之欲出，每行一步都充滿動感！

波波超性感造型震撼紅地毯。（陳順禎攝）

Caption：波波超性感造型震撼紅地毯。（陳順禎攝）

波波接受《香港01》訪問時，被問到條裙是否不合身？她笑言不是，覺得簡直天造地設，透露這條裙的設計靈感是「順從民意」，她早前特意在網上「開Post」徵詢網民意見，結果將網民最愛的元素通通加身：「集合咗網民嘅意見啦，要Deep V、一字膊、透視、高叉啦等等，咁我就掉晒畀Styling，將所有嘢結合埋一齊！」

波波表示已做足安全措施。（陳順禎攝）

現場所見，波波這身「暴乳」造型每行一步都似是「一步一驚心」，極具危險性。問到會否覺得太過「牙煙」？波波笑言第一眼見到效果時確有同感：「講真喺化妝間嗰陣，都覺得有啲『牙煙』嘅，但我覺得最緊要係有自信！同埋我覺得呢條裙真係著得極優雅。」

至於防走光措施，波波大派定心丸，強調自己做足準備：「上下都安全！雖然造型似係好危險，但我做足安全措施，大家可以放心。」

波波為了駕馭這件戰衣，以及應付台慶的跳舞表演，波波透露自己早在兩個月前已開始備戰。（陳順禎攝）

為了駕馭這件戰衣，以及應付台慶的跳舞表演，波波透露自己早在兩個月前已開始備戰。自認「為食」的她，強調減肥都要健康：「唔想減得唔健康，所以今次試咗做多啲運動，食住咁減。」她表示見到自己露出的腰線及整體線條感到非常新鮮，希望觀眾收貨，最緊要大家睇得開心。