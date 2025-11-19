郭珮文收起性感博轉型？ 自爆無劇拍陷財困：開始用積蓄

有「最強Body」之稱的落選港姐郭珮文（Juliana），自入行以來憑藉驕人身材火速上位。不過，今晚郭珮文出席台慶時，竟戰鬥力大減，比起以往的「導彈」造型，明顯密實得多。

今晚郭珮文出席台慶時，竟戰鬥力大減。（陳順禎攝）

郭珮文接受《香港01》訪問時，表示很喜歡條裙，很有復古味。但笑指剪裁未能盡顯其玲瓏浮凸曲線，被波波搶了風頭。郭珮文大方稱讚對方：「正囉！」郭珮文笑言其實自己近期有意轉變穿衣風格：「因為我都諗緊（性感）呢條路唔會行得好遠，希望喺其他方面可以俾一個新形象，令大家可以睇到。」

郭珮文透露近期正積極增值自己。（陳順禎攝）

郭珮文透露近期正積極增值自己，目前正在學騎馬、唱歌，問到是否「魔音」時，她即否認，學唱歌是希望提升說話聲線。至於拍劇方面，她說今年拍了《新聞女王2》，但之後暫時未有安排，希望有好消息，有機會都會主動向監製爭取拍劇機會。

郭珮文坦言暫時未有拍劇安排。（陳順禎攝）

講到最現實的生計問題，郭珮文直認不諱表示近期沒有劇集拍攝，收入確實受到影響。「都擔心架，所以我都諗緊會唔會做其他嘢幫補一下。」雖然她坦承日常開支尚算OK，但已經開始要動用積蓄，慶幸家人相當支持，讓她可以繼續追夢。「因為公司咁多出色嘅人，暫時未有劇拍時，或者嘗試下拍短劇，一邊做其他嘢，一邊等機會。郭珮文強調目前仍然想做藝員，希望能在這行堅持下去。