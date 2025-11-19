王敏慈返港性感現身台慶　唔抗拒返TVB拍劇：邊度有劇拍就去邊度

前港姐季軍王敏慈自當選後，便馬不停蹄返回北京中央戲劇學院繼續學業，甚少在香港露面。今日（19日）她特地由北京飛返香港出席台慶，以一身低胸羽毛晚裝示人，仙氣十足。

王敏慈內地返港出席台慶。（陳順禎攝）。

雖然久未露面，但王敏慈狀態Fit爆。她接受《香港01》訪問時表示現在讀Year 4，目前大部份時間都在內地讀書及生活，至於畢業後的發展去向？王敏慈表示自己都是想拍劇，「邊度有劇拍就去邊度。」而她最近都在寧波拍劇，繼之前與內地頂流肖戰合作，新劇則與內地女神秦嵐有對手戲，直言從兩人身上獲益良多。「佢哋真係好好，其實我而家都係一個好新嘅人，同一啲好老師學習，令自己更加知道點去做一個好演員。」

王敏慈透露近月在寧波拍劇，與內地女神秦嵐合作，笑言對方雖然氣場勁，但對方其實很nice。（陳順禎攝）

王敏慈又直言若TVB有劇集邀約，她亦非常樂意回港拍攝：「如果我可以返嚟拍劇都好開心啊，因為我自己都睇好多港劇。（想同邊個合作？）邊個都可以，因為我覺得香港有好多犀利嘅演員，做一個新人嚟講，就係睇多啲好嘅表演，自己就會學到啲進步。」

現場所見，王敏慈身穿的長裙設計獨特，帶有不少羽毛點綴，加上低胸剪裁，盡顯美好身段。被問到這身打扮是否經過精心挑選，王敏慈笑言：「係呀，因為台慶嘛，我覺得條裙好靚。」至於衣著如此性感會否擔心走光？她大派定心丸表示：「（心口）前面有層薄紗，安全嘅！」

王敏慈自爆為了上鏡效果，不惜「地獄式」減肥。（陳順禎攝）

記者留意到她身形清減不少，王敏慈直認不諱，透露自己瘦了十多KG：「因為拍劇啦，上鏡會拉到塊面好闊，每次我見到自己上鏡嘅樣就覺得唔得啦，覺得要減肥，始終同自己平時用手機拍嘢係唔一樣。」