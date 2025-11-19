TVB台慶2025｜王祖藍扮叻哥寸「入公司炒高層」　曾志偉竟咁嘅樣

無綫（TVB）《萬千星輝賀台慶》今晚（19日）於電視城舉行，福祿壽出山聯乘《女神派對計劃》，化身成三位求愛者，哄得現場一班花旦陳煒、劉佩玥、關嘉敏、姚子羚、劉穎鏇等等非常開心。

現場一班花旦陳煒、劉佩玥、關嘉敏、姚子羚、劉穎鏇等等被福祿壽氹得非常開心。（TVB）

李思捷大膽假扮古天樂，塗黑塊面不特只，更跳《今期流行》「拜神舞」及林峯演唱會的「表櫈舞」抽水；而第二部份前高層王祖藍扮「演藝界特朗普」陳百祥（叻哥），更抽總經理曾志偉水。早前叻哥在訪問中表示「冇人需要靠TVB」、「所有電視行業都係黃昏事業」等等，更謂：「佢入去唔係因為電視冇得做，佢入去係想炒咗余詠珊咋嘛！(點解要余詠珊？）因為舊時東方魅力余詠珊係打佢工，入咗去TVB之後余詠珊唔聽佢講，嗰陣時曾志偉冇事話。」

李思捷大膽假扮古天樂。（TVB）

李思捷塗黑塊面不特只，更跳《今期流行》「拜神舞」。（TVB）

李思捷亦有跳林峯演唱會的「表櫈舞」抽水。（TVB）

早前叻哥在訪問中表示：「佢（曾志偉）入去唔係因為電視冇得做，佢入去係想炒咗余詠珊咋嘛！」

而祖藍就化身「精裝明星炒人隊」，唱出改編《我至叻》，歌詞抽到盡：「Yeah我至叻！我入公司炒晒啲阿Head！Yeah我至叻！我哋Old seafood無變化石！Yeah我至叻！我亂吹水亂講嘢，炒親都炒啲阿Head！」、「今日我咁搞、預咗俾你炒，反正公司養我唔飽，出年台慶咪鬼要我搞。」一字一句都在抽叻哥同曾志偉水，而志偉哥的反應亦成為焦點，他未有面露不悅，反而露出招牌笑容。最後，阮兆祥就扮「肥牛哥」及「Man姐 聞胃心」。

王祖藍重演陳百祥受訪的情況。（TVB）

祖藍自稱來自「精裝明星炒人隊」。（TVB）

唱出改編《我至叻》（TVB）

歌詞抽到盡：「Yeah我至叻！我入公司炒晒啲阿Head！Yeah我至叻！我哋Old seafood無變化石！Yeah我至叻！我亂吹水亂講嘢，炒親都炒啲阿Head！」（TVB）

一字一句都在抽叻哥同曾志偉水，而志偉哥的反應亦成為焦點。（TVB）

他未有面露不悅，反而露出招牌笑容。（TVB）