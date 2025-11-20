前主播梁凱寧中式裙褂造型曝光　唔戴傳統金飾簡約貴氣

前TVB新聞主播梁凱寧與大學同學結束愛情長跑於沖繩完婚，兩人在11月14日在沖繩一純白教堂舉行婚禮，梁凱寧換上多套性感婚紗，跟老公在教堂、海邊等地方拍照留念，甜蜜又幸福。今日（20日）她又分享當日穿上裙褂的造型，並寫道：「初頭仲諗住懶唔着裙褂🙈 好彩冇skip！ 原來裙褂咁靚。」

照片可見，梁凱寧跟足傳統儀式，穿上最高級別 「褂皇」，整件裙褂均由金銀線覆蓋表面，看上去金碧輝煌，炫彩奪目，凸顯新娘典雅的氣質，雖然未有戴上傳統金飾，但依然充滿貴氣。梁凱更留言多謝老公，又寫道：「另一半不是公眾人物，望體諒佢暫不想出樣🙈，遲啲有機會再同大家分享😜。」

梁凱寧2019年離開無綫新聞部後，除了做主持、新聞系客席講師、KOL，亦修讀了言語及病理理學碩士課程，前年正式成為衞生署認可言語治療師。今年7月梁凱寧在社交平台宣布與拍拖多年的男友訂婚時，感性發文表示：「大學同學📚 – 男朋友💕 – 未婚夫💍 曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦⛰️更期待與你未來更多的平平淡淡❤️」

